semana santa de sevilla de 2026

El Jueves Santo y la Madrugada, dos jornadas 'condenadas' a entenderse

Si sale adelante el plan con la Exaltación en la segunda parte del día, el palio de la Virgen de las Lágrimas entrará pasadas la 1 de la madrugada

Los cortejos de la Macarena, Silencio y Gran Poder tendrán que salir antes si se produce un adelanto en la carrera oficial

El Jueves Santo votará que la Exaltación sea la cuarta del día

La Virgen de las Lágrimas de la Exaltación entrará en su templo cuando parte de la Madrugada esté en funcionamiento abc
Manuel Luna

Los movimientos que están surgiendo en el Jueves Santo y en la Madrugada demuestran que estas dos jornadas están 'condenadas' a entenderse a corto o medio plazo en lo que respecta a sus configuraciones. Si la Exaltación pasa a ser la cuarta del día, esta ... cofradía entrará en Santa Catalina pasadas la 1 de la noche con gran parte de los cortejos de la Madrugada en marcha. Además, si esta última jornada sigue adelantando sus horarios, la unión entre ambos 'días' será casi técnica.

