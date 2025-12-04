El Jueves Santo y la Madrugada, dos jornadas 'condenadas' a entenderse

Los movimientos que están surgiendo en el Jueves Santo y en la Madrugada demuestran que estas dos jornadas están 'condenadas' a entenderse a corto o medio plazo en lo que respecta a sus configuraciones. Si la Exaltación pasa a ser la cuarta del día, esta ... cofradía entrará en Santa Catalina pasadas la 1 de la noche con gran parte de los cortejos de la Madrugada en marcha. Además, si esta última jornada sigue adelantando sus horarios, la unión entre ambos 'días' será casi técnica.

En la actualidad, ya no hay ni tres horas y media de separación entre el paso de palio de la Virgen de la Merced y la cruz de guía del Silencio y si hay retrasos el Jueves Santo, menos todavía. Esto significa que a medio plazo, entre el crecimiento de los cortejos y los planes de adelantar la Madrugada, no habrá tiempo para adecentar la carrera oficial entre el palio del Salvador y los nazarenos que salen de San Antonio Abad.

Muchos cofrades recuerdan cómo hace años entraba el palio de la Virgen del Valle y los sones de Tejera se escuchaban en la Campana cuando el Nazareno del Silencio comenzaba a discurrir por la carrera oficial pero, tal y como apuntan las tendencias de crecimiento de ambas jornadas, puede haber en pocos años varias cofradías del Jueves entrando en sus iglesias y otras cuantas de la Madrugada camino de la Catedral.

Este 2025, el palio de la Merced caminaba por la calle Sierpes a las 23.00 horas aproximadamente, con un retraso acumulado del día importante mientras que se formaban las filas de nazarenos de la Macarena en la basílica, cientos de túnicas de ruan negro iban hacia San Lorenzo y San Antonio Abad y la calle Pureza estaba casi llena de público cuando todavía quedaban dos horas y media para que se abrieran las puertas de la capilla de los Marineros.

Nazarenos del Silencio llegando a la Catedral y de Pasión volviendo del Salvador

Como curiosidad, la tardanza de las entradas de las hermandades del Jueves Santo provocó una estampa curiosa para varios tramos de nazarenos del Silencio y del Gran Poder en la calle Sierpes. Cuando la cofradía de la iglesia de San Antonio Abad se acercaba a la Catedral y la de San Lorenzo por Sierpes, pudieron ver cómo decenas de capirotes provenientes del Salvador cruzaban Sagasta y Jovellanos después de terminar la estación de penitencia.

La realidad es que, si se produce el cambio en el seno del Jueves Santo pasando la Exaltación al cuarto lugar, las horquillas horarias en la que se manejaría la jornada serían que los Negritos se recogería sobre las 23.30 horas (tal y como hace en la actualidad), las Cigarreras volverá a salir de los Terceros en torno a las 15.00 y se recogería también sobre las 23.00 aproximadamente, Montesión adelantaría algo su horario pero se recogería de nuevo sobre la 1.00 en su capilla.

La Exaltación entraría en esa franja después de haber salido en torno a las 17.00 de Santa Catalina y las tres últimas cofradías apenas tendrían modificaciones pero el Valle y Pasión llevan muchos años entrando pasadas la 1.00 horas en sus respectivos templos. A todo esto, hay que sumarle los importantes retrasos que se han producido en dos Semanas Santas tras la pandemia: la de 2022 con más de media hora y este año, con 37 minutos.

En el lado de la Madrugada y tras las múltiples quejas sobre todo de Los Gitanos (hermandad que está entrando de día en la carrera oficial), se sigue estudiando el adelanto horario como única opción ante los retrasos más que previsibles y el crecimiento exponencial de los cortejos. En hermandades como la Macarena, la Esperanza de Triana, la mencionada de los Gitanos o el Gran Poder, el aumento de nazarenos se traduce en una media de unas 200 personas aproximadamente más cada año en cada corporación.

En la Catedral, desde el palio de Pasión hasta la cruz de guía del Silencio, sólo dos horas

Asimismo, hay puntos de la carrera oficial como la Catedral donde sólo hay dos horas de separación entre que sale por la Puerta de los Palos la Virgen de la Merced de Pasión y llegan la Santa Cruz de Jerusalén del Silencio. Por lo tanto, el público apenas tiene tiempo dentro de sus hábitos durante la Semana Santa para descansar entre el Jueves Santo y la Madrugada con cofradías de recogida, los Armaos haciendo su tradicional 'Ronda' y otras preparándose para salir.

Los tiempos han cambiado y quedan ya lejos aquellas hermandades de pocos nazarenos, las salidas de la Madrugada a la 1.00 o 2.00, los cortejos 'grandes' pero no 'gigantes' del Gran Poder y la Macarena y la llegada del palio de los Gitanos en torno a las 7.30 horas al palquillo. La realidad es que se tienen que respetar los Oficios del Jueves Santo en la Catedral, se producen retrasos en esta jornada y ambas jornadas están 'condenadas' a entenderse para el buen funcionamiento de la Semana Santa y por ende, de la ciudad.