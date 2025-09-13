Herido grave el cohetero del Cristo del Crucero de Almadén de la Plata al estallarle todo el material pirotécnico

La noche del 13 de septiembre ha acabado de una forma que los vecinos de Almadén de la Plata no podian imaginar. La procesión de su venerado Cristo del Crucero ha tenido que suspenderse despues de que al cohetero le estallase todo el material pirotécnico que cargaba, lo que ha obligado a trasladarlo de urgencia al hospital, donde se encuentra herido grave.

No ha sido el único afectado de este incidente que ha tenido lugar en la misma salida del crucificado de esta localidad sevillana. El cohetero transportaba en ese momento el material en un carro cuando ha explotado por error. Las andas procesionales se han llevado una hora detenidas en la plaza con todo el público expectante y consternado, hasta que se ha suspendido de forma definitiva la procesión.

Aunque es muy habitual la quema de cohetes y fuegos artificiales en las procesiones y fiestas de gloria de buena parte de la provincia de Sevilla, sin que normalmente haya imprevistos, hay un historial de accidentes en torno al material pirotécnico en las cofradías. En el verano de 2024, sin ir más lejos, hubo un susto por la explosión de cohetes cerca de la Virgen del Carmen de Coria del Río y, sólo unos días más tarde, tres músicos de la banda de las Angustias de Sanlúcar la Mayor resultaron heridos por petardos en una la diana de la Virgen del Carmen de esa localidad.