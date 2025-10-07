Un grupo de hermanos de Padre Pío proyecta una nueva toca de sobremanto para la Virgen de la Divina Gracia

La hermandad de Padre Pío ha dado a conocer un proyecto de toca de sobremanto para la Virgen Madre de la Divina Gracia presentado por un grupo de hermanos a la junta de gobierno el pasado mes de septiembre. Un estreno con el que ... se pretende «engrandecer y aumentar los humildes enseres que posee nuestra corporación».

El diseño de la toca ha sido realizado por Antonio Castro del Pozo y será ejecutado en el taller de bordados de José Carlos Arcos de la Rosa. Se trata de una propuesta estilística singular, inspirada en las mantillas «de pico» o de «media luna», cuyos motivos, a caballo entre lo romántico y lo neorrococó, buscan los contrastes de volúmenes con las transparencias de la malla.

La composición presenta tres ejes de simetría: uno vertical y dos más que se proyectan hacia los 'picos' de la toca, convergiendo todos en el centro de la prenda. En la zona interior, la ornamentación es más ligera, ideada para lograr un efecto más transparente. Se articula en torno a tres grupos de rocallas que acogen tres ramos de flores anudados con lazadas.

Por el contrario, la parte exterior presenta una cenefa repetitiva que evoca los grandes pétalos de rosa que rematan las mantillas españolas. Esta zona, más tupida, delimita los contornos y será la más próxima al rostro de la Virgen.

Todo ello se ejecutará mediante una interpretación clásica, recurriendo a las técnicas más tradicionales del bordado en oro, con leves matices en seda de colores que aportarán un toque alegre y distinguido a la prenda, sin renunciar al carácter propio de la Hermandad.

Recaudación de fondos

La hermandad señala que los costes de la obra se afrontarán mediante suscripción popular, ya que la corporación del Sábado de Pasión destina actualmente sus recursos económicos a otras iniciativas de carácter social y patrimonial. No obstante, y con el fin de facilitar la participación de todos los hermanos y devotos de la Santísima Virgen que deseen colaborar, se han habilitado dos cuentas en Instagram y Facebook. A través de ellas, este grupo de hermanos informará sobre las distintas actividades organizadas para recaudar fondos y sufragar los gastos de la obra.

Desde la junta de gobierno se invita a todos los hermanos y devotos a «participar en esta hermosa iniciativa». Las donaciones podrán realizarse de manera periódica o puntuales en la cuenta habilitada para ello (ES20 1583 0001 1190 7513 2365), indicando en el concepto «Toca Stma. Virgen + Nombre». Una propuesta que parte del desinteresado amor de los hermanos de esta joven cofradía del extrarradio sevillano.