El Gran Poder da a conocer los nombres de la candidatura de Ignacio Soro

Ignacio Soro, actual hermano mayor del Gran Poder, es el único candidato presentado en la hermandad y volverá a presentarse a la reelección para continuar al frente de la corporación durante los próximos cuatro años, en unas elecciones que se celebrarán el 28 de noviembre.

La candidatura ha sido aprobada en el cabildo de oficiales celebrado el pasado 30 de septiembre, y tras recibir el informe favorable de la comisión electoral prevista en las reglas de la hermandad.

Soro, que accedió al cargo en 2021, tras el segundo mandato de Félix Ríos, afronta así la posibilidad de un segundo mandato al frente de una de las cofradías más representativas de la Semana Santa de Sevilla.

En su primer mandato, entre tantas cuestiones, tuvo como reto llevar al Señor del Gran Poder a los Tres Barrios, a los rincones más pobres del país en misión evangelizadora, donde la hermandad mantiene una labor social diaria mu importante. El acto que tuvo que ser aplazado por el Covid. Asimismo, hace pocos meses, en diciembre, el Señor participó en el cierre del segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.

Los nombres de los hermanos que conforman la candidatura:

-Hermano mayor: Ignacio Soro Cañas

-Teniente hermano mayor: Manuel León Carmona

-Mayordomo 1º: Manuel Ramos Garrido

-Mayordomo 2º: José Manuel González Colchón

-Secretario 1º: Pedro Ruíz-Berdejo Ferrar

-Secretario 2º: José Luis Gómez Villa

-Promotor de cultos: Felipe Gullón Folgado

-Censor 1º: José María Soro Cañas

-Censor 2º: María de Gracia Lasso de la Vega y Porres

-Prioste 1º: Alfredo Rosa Peinado

-Prioste 2º: Gerardo Pérez Belmonte

-Diputado obras asistenciales: Carlos Colón Lasso de la Vega

-Clavero: Ildefonso del Río Pérez

Diputado formación y juventud: Inmaculada Cordero Olivero

Archivero: Luis Romero Ruiz

Diputado mayor de gobierno: Alfonso Jesús Pérez de los Santos Obacho

Consiliarios: Rafael Luis Rivas Prieto, Roberto Pardo Salas y María José Ríos Villegas.

