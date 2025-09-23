La exposición de arte sacro sevillano en el Parlamento Europeo arranca con la promesa de una denominación de origen

Contemplar por primera vez en la vida un palio de Juan Manuel Rodríguez Ojeda, el frontal de un paso de Cayetano González y el de otro de Guzmán Bejarano o una talla de Juan de Astorga no es moco de pavo. Así ha ocurrido con los fascinados eurodiputados de los 27 países miembros que han descubierto las obras elegidas para dar a conocer el arte sacro sevillano en la exposición organizada por el Ayuntamiento y la Asociación Gremial Sevillana de Arte Sacro en el Parlamento Europeo, que este martes era un polvorín.

La de Bruselas es una muestra multidisciplinar sin precedentes que se ha inaugurado oficialmente este 23 de septiembre a las cinco de la tarde en medio de una gran atención y revuelo que ha superado las expectativas de sus impulsores. Bajo el título 'El arte sacro sevillano en el corazón de Europa', la Eurocámara acoge hasta el próximo viernes una pequeña pero importante y representativa selección del arte religioso de Sevilla y Andalucía con la que se pretende reivindicar la relevancia de un sector que tanta riqueza genera y que es parte indisoluble de nuestra cultura y nuestra fe, así como buscar medidas reales de protección como las que parecen haberse avanzado frente a las amenazas pakistaníes y hacia el reconocimiento como denominación de origen.

En la apertura de la exposición han intervenido el europarlamentario popular Juan Ignacio Zoido, uno de los grandes artífices del proyecto; el siempre combativo presidente de la asociación gremial, Francisco Carrera Iglesias 'Paquili'; el nuncio apostólico en la Unión Europea, Bernardito Auza, quien ya había quedado enamorado previamente de la Semana Santa de Sevilla; el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, desplazado hasta Bruselas en compañía de buena parte de su equipo de gobierno; y el vicepresidente del Parlamento Europeo y portavoz popular, Esteban González Pons.

Zoido dio la bienvenida a todos los presentes dando las gracias al Parlamento Europeo, las siete hermandades participantes en la muestra, a la asociación gremial y al alcalde, José Luis Sanz: «Aunque estoy parezca un Martes Santo sevillano, estamos en un martes parlamentario, y la gente de los 26 países miembros restantes no deja de preguntarse qué es esto tan bello y tan impresionante». También señaló que «esta exposición ya es histórica para este Parlamento, como históricos han sido los permisos que ha habido que pedir para poder traer un palio, meterlo y montarlo» en este lugar. Señaló que, entre otras cosas, la muestra era el «pago de la deuda histórica de la Semana Santa con Europa«, de donde siempre ha bebido. »Tenemos en Sevilla un tesoro que muchos querrían: un gremio de artesanos locales que sin perder la tradición son referencia internacional«. A todos ellos rinde homenaje la muestra, como recalcó el exalcalde y exministro del Interior.

Bernardito Auza, visiblemente contento de estar en la inauguración por ser nuncio apostólico en España durante cinco años y medio: «No podía ni participar en la exposición, y es para mí volver a revivir una vez más la fe y la belleza en las calles de la hermosísima capital hispalense y de otras localidades andaluzas». Para más inri, aseguró que la Madrugada «hay que vivirla al menos una vez en la vida, y yo lo he hecho ya muchas veces». También recordó lo mucho que disfrutó la Magna de diciembre a pesar del frío. Con tal vehemencia invitó a todo el mundo a disfrutar de la exposición.

Por su parte, Paquili expresó la alegría de todo el sector del arte sacro por «estar en la casa de todos los europeos». Con la elocuencia que lo caracteriza, expresó que «cuando hablamos de arte, hablamos de identidad. El arte sacro es potencia mundial gracias a Sevilla por haber mantenido está herencia durante más de seis siglos ininterrumpidos». Pidió protección europea para el arte sacro, abogando por que los eurodiputados se dejen educar por »la pedagogía de esta exposición y que se defienda lo que nos hace diferentes« y dio las gracias a Zoido y al alcalde por su defensa del arte sacro. Fue una de las caras más buscadas en la frenética tarde belga.

Reunión con Pakistán y con la Comisión Europea

José Luis Sanz se congratuló de que la capital de Europa y la del arte sacro estén unidas mediante la exposición al tiempo que dio las gracias a la presidenta del Parlamento Europeo por aceptar la propuesta de una muestra como la que no había habido ninguna antes. También reconoció el compromiso y la valentía de las hermandades de la Cena, la Sed, el Cristo de Burgos, Pasión, la Macarena, la Esperanza de Triana y el Santo Entierro. Señaló la importancia de Paquili por «dar voz a un sector que crea empleo, riqueza y que contribuye al desarrollo económico de la ciudad de Sevilla», y habló de la relevante reunión mantenida con el embajador de Pakistán para abordar las amenazas que desde su país hacen al arte sacro, así como del comienzo de las gestiones para crear una denominación de origen que reconozca al arte sacro sevillano tras una reunión con responsables de la Comisión Europea.

El vicepresidente del Parlamento Europeo y portavoz del Partido Popular, Esteban González Pons, cerró el acto de apertura transmitiendo palabras de la presidenta, que no pudo estar presente, dando la enhorabuena por la materialización de la exposición. «Este Parlamento, si quiere llamarse europeo, no puede componerse sin la presencia de un sevillano y que le se sevillano haya sido alcalde de Sevilla. Tienen la suerte de contar con un embajador como Juan Ignacio Zoido, no hay ninguna otra ciudad tan bien representada como Sevilla con él». Aseguró que la muestra servirá para «recordar la historia de Europa y su raíz cristiana. Sin arte sacro no existe arte europeo». Terminó la salutación en nombre de la presidenta del Parlamento con un «que Dios les bendiga a todos».

Más allá de las palabras bonitas y afectuosas entre las partes implicadas, la mencionada reunión entre Sevilla y Pakistán para poner freno a la competencia desleal hacia los profesionales del arte sacro sevillano y el encuentro para iniciar los trabajos de cara al reconocimiento de indicación geográfica protegida para que pon fin pueda blindarse el arte sacro sevillano fueron el principal botín en forma de resultados prácticos con los que se saldó la primera jornada de la exposición cofrade en el corazón de Europa. Una jornada muy celebrada por los numerosos asistentes al Parlamento Europeo.