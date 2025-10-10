Suscríbete a
Comienza el I Congreso Internacional de Hermandades de la Esperanza: esta es la programación

La Esperanza de Triana organiza entre el 10 y el 12 de octubre este congreso bajo el lema 'La vida: un camino de esperanza' coincidiendo con su misión en el Polígono Sur

La Esperanza de Triana fleta dos autobuses entre Triana y el Polígono Sur para el 12 y 18 de octubre

Misión Esperanza de Triana 2025: guía completa de horarios, recorridos y consejos para verla

La Esperanza de Triana, arropada por los fieles en San Pío X
Pepe Trashorras

La Esperanza de Triana organiza este fin de semana el I Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías bajo la advocación de la Esperanza. Con el lema 'La vida: un camino de esperanza', el encuentro transcurrirá entre el viernes 10 y el domingo 12 de ... octubre coincidiendo con el ecuador de la misión evangelizadora en el Polígono Sur.

