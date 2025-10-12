Chisporroteos. El poder de una imagen.

La afluencia que ha conseguido la estancia de la Esperanza de Triana a la Parroquia de San Pío X no tiene precedentes. De la mañana a la noche el templo ha estado lleno de fieles algo que no recordaban ni los más veteranos del barrio. ... Es la prueba palpable que no solo en el traslado sino que también en el templo, la Esperanza ha movido muchedumbres. La Misión está siendo todo un éxito de convocatoria en el barrio y fuera de él.

Arzobispo. A Don José Ángel se le veía entre incómodo y asustado en traslado de la Virgen del sábado día 4. O no conocía lo que es la Esperanza de Triana o no se imaginaba que en el escaso trayecto que cubrió iba a estar prácticamente pegado a las andas, con las flores en el solideo, ante la muchedumbre que se coloca delante. Cuando inauguró el monolito se marchó.

Recorrido. La ida enmarcó momentos memorables como el paso por la siempre agradecida calle Asunción con la soprano preparada por Juan Carlos Ramos Pichi, el Parque, Santa Genoveva donde la hermandad se volcó (gran despedida de Enrique González Eulate) o el emocionante paso por las calles Getsemaní o Nenúfar, donde Triana volvió a Triana. El pregonero José Antonio Rodríguez estuvo abrumado por las muestras de cariño que le mostraron en todo el recorrido.

Policía Nacional. Ya no es ni noticia la ausencia de agentes de este cuerpo en comisión de servicio. La dirección tiene órdenes de que ninguno vaya delante de los pasos porque, siguiendo una tesis hija del podemismo «la Policía no está para empujar a la gente sino para protegerla». Toma ya. Esta es la deriva que también ha tomado el CNP. Los agentes que estuvieron en el cortejo lo hicieron a título individual y en traje de gala.

Big four. Las dos candidaturas al Consejo ya han configurado su cuarteto principal. Roda Peña llevará de número dos a José Carretero, a Pepín Haldón de secretario y a Eduardo Carrera de tesorero. A López Bravo le acompaña Antonio Távora de vicepresidente, Antonio Mejías de secretario y Manuel Vicente Durán para las cuentas.

Viacrucis. Después de muchos intentos a la cuarta o a la quinta ha ido la vencida. La Hiniesta organizará el acto penitencial para lo cual lo mismo le tienen que dispensar del cumplimiento de una regla que prevé su tradicional viacrucis por el barrio. Este año se sabe que la muy franciscana Soledad de San Buenaventura estaba muy interesada en organizarlo ya que en 2026 se cumplen 800 años de la muerte de San Francisco de Asís. Lo mismo para el futuro, el Consejo que salga debería replantear a manera de elegir no porque la actual sea totalmente absurda y sin sentido, sino porque a partir de ahora, con las pocas imágenes que quedan, va a ser más delicada la designación.

Cabrero. El hermano mayor de la Macarena va a tener que estar 15 días in apoyar el pie por la caída que sufrió en la madrugada del miércoles. Iba en la furgoneta que llevó a la Virgen al TAC practicado en la Cartuja. Al salir del vehículo se cayó al suelo y se lesionó la pierna. En estos días anda de pruebas para ver el alcance del accidente. Qué haya mejoría.

