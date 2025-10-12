Suscríbete a
GOTA A GOTA

Chisporroteos. El poder de una imagen.

Cuando solo se lleva la mitad, la Misión está siendo todo un éxito de convocatoria en el barrio y fuera de él

Misión Esperanza de Triana 2025: guía completa de horarios, recorridos y consejos para verla

La Esperanza de Triana en la parroquia de San Pío X
José Cretario

José Cretario

SEVILLA

La afluencia que ha conseguido la estancia de la Esperanza de Triana a la Parroquia de San Pío X no tiene precedentes. De la mañana a la noche el templo ha estado lleno de fieles algo que no recordaban ni los más veteranos del barrio. ... Es la prueba palpable que no solo en el traslado sino que también en el templo, la Esperanza ha movido muchedumbres. La Misión está siendo todo un éxito de convocatoria en el barrio y fuera de él.

