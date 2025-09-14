Chisporroteos. Llamadas ante notario

La veta judicial del tema de la restauración de la Macarena no se sabe cómo terminará. De momento la hermandad se cura en salud. Ha llevado a un notario el teléfono desde donde se hicieron las llamadas a Arquillo aquella madrugada del 21 de junio, ... comunicaciones que el restaurador dijo no haber recibido en la entrevista a ABC.

Incógnita. Si todo va bien y no hay ninguna sorpresa, la Virgen podría volver al culto el 18 de diciembre, que es el día del inicio del besamanos. Pero la fecha no va a condicionar el trabajo de Pedro Manzano. Si hubiera más trabajo del previsto, el siguiente plazo es la Cuaresma de 2026. Y no será la actual junta sino la siguiente la que tendría que montar nada menos que el besamanos del centenario que quiere ser todo un acontecimiento. Había intenciones de llevarlo a San Gil para recordar aquella primera vez, aunque la Basílica ofrece más seguridad. Pero no será una decisión de esta junta sino de la que gane.

Gloria. Va a ser magnifico volver a ver a la Esperanza de Triana procesionar sin palio y además en un paso letífico de verdad. Dicen quienes asesoran artísticamente a la cofradía que un paso de palio sin palio queda muy chato, sin proporciones. De esta manera salió la Virgen en 1950 y en 2000. Por eso se pensó en las andas de la Inmaculada de la Algaba, que darán a la Virgen más altura y mayor presencia. En esa procesión de vuelta irá con la portentosa saya de Gonzalo Navarro y Manuel Solano que se presenta este domingo.

Victoria. El triunfo de Ignacio del Rey en los Estudiantes ha sido contundente. Se esperaba un resultado más igualado, pero la extraordinaria participación hizo saltar por los aires los pronósticos. Ahora, el nuevo hermano mayor tiene entre otros dos retos: ver cómo reconduce el espinoso tema del paso de Cristo ya terminado (quiere convocar un cabildo para utilizarlo o no) y buscar una sede para la cofradía mientras duran las obras en la capilla. Volver a la Anunciación dicen que no sería mala solución.

Cartel. Daniel Franca era uno de los grandes artistas sevillanos que aún faltaban por pintar el de las Fiestas de Primavera que encarga el Ayuntamiento. Y lo va a hacer por fin el año que viene. Tras Daroal este año, se espera que en 2026 tengamos otro gran anuncio.

Baratillo. Este domingo se cumple un año de la coronación de la Piedad que fue una de las grandes ceremonias de los últimos tiempos. Para recordarlo, además de los actos litúrgicos, el martes se estrenará en el cine Cervantes la película 'Piedad coronada' obra de Carlos Valera. No, con el aniversario no tiene nada que ver la «Escuela de pregoneros»...

Prórroga. La de seis meses que va a pedir el Cachorro es más bien algo técnico para que las elecciones se celebren como siempre en junio. La duda es saber si José Luis Aldea va a presentarse para un segundo mandato.

La Cena. En la comisión de Patrimonio del 9 de abril se aprobó «la eliminación de la modificación realizada en la predela del retablo en época contemporánea». Es decir, que la reforma del altar en el que se encuentra el misterio en teoría debe ir adelante.

Elecciones. Nada bueno augura en el proceso macareno lo ocurrido en las últimas horas. La red X cerró el perfil del candidato Fernández Cabezuelo por contener mensajes «considerados como incitación al odio y denunciados por terceros usuarios» Estos mensajes son evidentemente los comentarios que hace gente de todo pelaje que embarra mucho. El equipo de comunicación, que estaba satisfecho del lanzamiento de la cuenta (aseguran haber conseguido más de 140.000 impactos con la carta de presentación en redes sociales) tuvo que crear otro perfil. En San Gonzalo pistan bastos de cara a las elecciones. Esta misma semana la junta hizo suyo el dictamen de la comisión electoral que no aprobó a la mayoría de los candidatos de Juan Ogazón por defectos de forma en la presentación de los papeles y alguna que otra ausencia de certificados. En la lista de Gonzalo Puelles un candidato tampoco presentaba un papel. Lo más lógico, que no sabemos si será lo más seguro, es que el padre Lombo de un plazo de gracia para que se arreglen esos problemas formales y las votaciones se puedan celebrar el 26 de octubre.

«Qué elegante y grandioso a la vez es el altar de cultos de la Virgen que ha montado en la San Loreno el Dulce Nombre». «Pues sí, Gonzalo Navarro está diseñando la nueva insignia macarena de la Rosa de Oro». «Pakilistán. Has visto cómo llaman al presidente del gremio de artesanos, ¿no?». «¿Sabes que los de Samitech han hecho el trabajo gratis?». «Está confirmado, el capitán de los armaos, Fernando Vaz, va en la candidatura de Pedro García. Gran fichaje, sí, señor». «Roberto Echevarría se nos fue. Fue un gran hermano mayor de las Cigarreras». «No te digo quién, pero uno de los implicados en los arreglos de urgencia de la Macarena lo pasó tan mal que ha tenido que recibir asistencia psicológica».