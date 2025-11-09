Prueba la hamburguesa de Krusty de Los Simpson y opina: «El pan está superfrío»

Resulta complicado no asociar una hamburguesa a ese alimento que se debería consumir de manera muy aislada por su alto contenido calórico y muy poco nutritivo. Sin embargo, los últimos tiempos han puesto en evidencia que las hamburguesas pueden ser mucho más que ... eso.

Porque es posible transformarla en una experiencia gastronómica equilibrada y sabrosa, al poder ser acompañadas con alternativas más saludables, como pan integral o carnes vegetales y sin esas salsas procesadas con altos niveles de grasas y azúcares añadidos.

Así, la hamburguesa ha evolucionado hasta convertirse en un producto gourmet en muchos restaurantes de alta cocina. O en un icono por ser la preferida de alguna personalidad, como, por ejemplo, Bad Bunny, que reveló cuál es su hamburguesa favorita en la Gran Manzana, lo que hizo que muchas personas quisieran probarla.

Los Simpson es igualmente una referencia para muchas personas. Entre ellos, un español que se hace llamar en TikTok Angel Estuvo Aquí y que comparte en esa red social sus experiencias por el mundo. Una de sus últimas, ir a la Krusty Burger, en Estados Unidos, y simular, aunque sea por un instante, como si formara parte de la popular serie estadounidense.

Acompaña el producto estrella, la hamburguesa, con patatas y una cerveza. Ocurre que lo que inicialmente parecía un planazo poco a poco no le va convenciendo tanto. «Patatas normales de toda la vida de las que te venden en el Mercadona», asegura. «Parece ser que la hamburguesa está helada, el pan está superfrío», continúa.

La carne tampoco le parece muy allá. «Me sabe a la del Carrefour de Málaga con salsa, lechuga y una papa». Todo ello por un precio nada asequible. «Es una hamburguesa de toda la vida, pero la venden mejores por 3 euros, aquí te vale 15, porque estamos en la Krusty Burger». En total se gasta 30 euros.

En los comentarios sus seguidores no comprenden su sorpresa por la mala experiencia que ha tenido en el Krusty Burger. «Vaya broma», termina el vídeo este creador de contenido.