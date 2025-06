Quién es Anita Williams, finalista de 'Supervivientes 2025': su pasado en la cárcel, su hijo y su relación con Montoya

El universo de Mediaset siempre está en busca de nuevos rostros que incluir en su elenco. Uno de los que más ha destacado en los últimos meses es el de la ya famosísima Anita Williams, que en apenas un año ha pasado de ser una gran desconocida a protagonizar dos de los 'realities' más exitosos de la nueva era de Telecinco: 'La isla de las tentaciones 8' y la edición de 'Supervivientes 2025'.

Antes de dar este salto a la cadena, la joven barcelonesa, de 27 años, ya había probado suerte en el mundo de la televisión. Lo hizo en 'El Conquistador', el reality de supervivencia extrema que se emitió en La 1 hace unos meses, donde consiguió sacar su lado más guerrero y también dejar claro que su idilio con el mundo del espectáculo no había hecho más que comenzar.

Tras su participación en 'La isla de las tentaciones' junto a José Carlos Montoya, Anita Williams se convirtió en uno de los personajes televisivos más odiados de España. Una etiqueta de la que ha conseguido despegarse en su paso por 'Supervivientes 2025', donde no sólo ha conseguido convertirse en finalista del concurso, sino en una de las favoritas de la audiencia para ganar el premio de 200.000 euros que recibe el vencedor.

Pero ¿quién es Anita Williams más allá de las cámaras y de su aventura en Cayos Cochinos? Te contamos todo lo que debes saber de la finalista de la última edición de 'Supervivientes'.

Su nombre real y su trabajo antes de 'La isla de las tentaciones'

Aunque todo el mundo la conoce bajo el apodo de Anita Williams, lo cierto es que el nombre auténtico de la concursante de 'Supervivientes' y 'La isla de las tentaciones' es Ana Arboledas. Nacida en Barcelona en 1998, hasta hace unos meses trabajaba como 'closer' de ventas High Ticket, comercializando productos o servicios de alto valor en la capital catalana.

El sobrenombre de Anita Williams surgió hace años, durante «la época esta de ponerse nombres raros en Instagram»: «Tanto yo como mi mejor amiga decidimos ponernos Williams porque una vez le dijeron que se parecía a una famosa que se llamaba Williams», reveló en un vídeo de MTMAD al hablar del origen de su nombre artístico.

Su hijo Tiago, el «motor» de su vida

Detrás de las cámaras, la vida de Anita Williams es muy diferente a lo que creemos. La catalana reside desde hace años con Tiago, su hijo de tres años, en el municipio Esplugues de Llobregat, muy cerca de la casa donde reside también su madre.

Aunque se desconoce quién es el padre del pequeño, ella sí ha hablado en más de una ocasión de su experiencia con la maternidad: «Tiago es el motor de mi vida. No solo me hizo madre, sino mucho mejor persona», explicó en un episodio de MTMAD.

Tal es el amor que esta profesa por su primogénito que, durante su participación en 'Supervivientes', decidió cortarse 45 centímetros de su pelo a cambio de una lasaña gigante y de tener una videollamada con el pequeño tras más de 90 días sin hablar. Con una sonrisa de oreja a oreja después de esta breve conversación, la televisiva no evitaba emocionarse ante las cámaras: «Madre mía, ¿cómo no va a merecer la pena? Me hubiera rapado como Damián y hasta las cejas, vamos».

Su pasado en la cárcel por «suplantación de identidad»

No toda la vida de Anita Williams ha sido color de rosas. Y es que, tal y como ha relatado ella misma, también ha vivido momentos muy complicados en su vida, llegando incluso a enfrentarse de lleno con la justicia. «Acabé en la cárcel por suplantación de identidad», confesó en el vídeo de presentación que mandó para entrar en 'El Conquistador'.

«Robé una camiseta en un establecimiento e hice una trampa. Di una documentación que no era mía, sino de una amiga», reconoce. Tras esta experiencia, Anita lanza un consejo: «Antes de hacer cualquier tontería, piensa con la cabeza».

Anita participó en la edición de 'El Conquistador' en TVE y, en su video de presentación, comentó que estuvo en la cárcel por robar una camiseta y suplantar la identidad #NQFS21E #LaIslaDeLasTentaciones3 pic.twitter.com/bIOTJ1mp3u — 🅴🆂🅲🅶🅻🅾🆆🆂 🌟 (@escglows) January 21, 2025

La concursante de 'La Isla de las Tentaciones 8' aseguró en este mismo vídeo que es «una caja de sorpresas» y afirmó que estuvo en un psiquiátrico. «Cuando me hacen enfadar saco la garrita. A malas soy muy mala», sostiene.

Del «Montoya, por favor» a su reconciliación en 'Supervivientes': así ha sido su relación con José Carlos Montoya

Fue durante la grabación de 'El Conquistador' cuando conoció también al que acabaría siendo su novio, José Carlos Montoya. Aunque no surgió la llama durante el rodaje del reality, sí sucedió unos meses más tarde y empezaron entonces una relación de idas y venidas que acabaría con gritos, lágrimas e infidelidades en su aventura.

La pareja se presentó al casting de 'La isla de las tentaciones' con la intención de que su paso por República Dominicana les permitiera dejar atrás los celos. Nada más lejos de la realidad, lo cierto es que ambos acabaron dejándose llevar: primero Anita, que cayó en los encantos de Manuel y después Montoya, que, por despecho, acabó manteniendo un pequeño idilio con Gabriela tras ver a su novia con otro hombre.

Su novio, de hecho, protagonizó un momento muy viral en redes sociales al salir corriendo a buscarla después de confirmar su presentimiento: le había sido infiel. Mientras este aceleraba por la playa en busca de la casa donde se encontraba alojada ella, Sandra Barneda gritaba «Montoya, por favor».

Tras una tensa hoguera final y después de separar sus caminos, los dos demostraron que lo suyo no había terminado. Durante los meses posteriores al reality, los dos mantuvieron el contacto y siguieron viéndose a escondidas, pasando constantemente de «estar muy bien a estar fatal»: «Creo que nos queremos muchísimo el uno al otro, pero no es sano y no es el momento».

Su paso por 'Supervivientes' no ha hecho más que afianzar su relación. Y es que, a pesar de que llegaron en un mal momento personal y se dedicaron todo tiempo de reproches, sus días en Honduras volvieron a unirles: «Han pasado muchas niñas lindas por mi vida, pero nunca me he enamorado. Nunca me he enamorado de nadie como de ti», le dijo Montoya hace unas semanas a su novia que, emocionada, aseguraba que quería «pedirle públicamente perdón» a la familia del sevillano por su infidelidad.