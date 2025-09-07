Una nutricionista da las claves para comprar el mejor jamón cocido sin que te engañen: «Tiene que llevar estos ingredientes»

Una nutricionista da las claves para comprar el mejor jamón cocido sin que te engañen

El jamón es uno de los alimentos más apreciados en la gastronomía española, ya sea en solitario, en bocadillos o platos más elaborados. Sin embargo, no todas sus variantes son igual de saludables, y muchas personas desconocen los ingredientes que pueden esconderse en algunos productos. Entonces, ¿cómo elegir un buen jamón sin caer en trampas?

Sobre este tema ha hablado recientemente la nutricionista @blancanutri, que se dedica a dar consejos sobre alimentación y bienestar en redes sociales. En una de sus publicaciones más recientes en Instagram, explica qué tipo de jamón cocido es más recomendable y qué ingredientes debemos evitar al comprarlo.

Cinco trucos para comprar jamón de calidad

En su vídeo, la experta ofrece cinco trucos clave para asegurarse de que el jamón cocido que compramos es realmente una buena elección. Lo primero que advierte es de que no hay que fiarse de los jamones al corte de carnicería, ya que suelen ser de peor calidad y no siempre es posible conocer su composición exacta.

Uno de los aspectos más importantes es evitar ciertos aditivos perjudiciales, como los nitritos (E249-E252), que están relacionados con la inflamación intestinal y se consideran potencialmente cancerígenos. También menciona los carragenanos (E407), otro aditivo que puede causar problemas digestivos, y los fosfatos (E451), que en grandes cantidades pueden afectar la digestión y estar asociados a hiperactividad.

Respecto al porcentaje de carne, advierte que no basta con fijarse en que tenga un alto porcentaje de jamón, ya que algunos productos incluyen muchos de los aditivos mencionados a pesar de contener un porcentaje elevado de carne.

A pesar de estos riesgos, aclara que no hay que alarmarse si encontramos azúcar en la lista de ingredientes. Su uso en el jamón cocido suele ser mínimo, generalmente menor a 1 gramo por cada 100 gramos, y su función principal es actuar como conservante, sin afectar significativamente la salud.