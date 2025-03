El millonario español José Elías reflexiona sobre la importancia de los comercios locales: «Tiene un valor»

Las grandes multinacionales están presentes en prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana: la restauración, la moda, la cultura... Acudir a ellas 'salva' a muchos ya que es posible encontrar cualquier tipo de producto sin apenas salir de un mismo recinto.

Los grandes perjudicados por el estallido de estas grandes superficies en las últimas décadas han sido los comercios locales especializados en ciertos bienes. Poco a poco han visto cómo han ido perdiendo clientela y facturación.

La reflexión de José Elías sobre el comercio de proximidad

En este sentido, José Elías, empresario multimillonario y propietario de distintas empresas ha reflexionado sobre el valor de estos negocios en un podcast.

Elías ha puesto un ejemplo relacionado con la agricultura, uno de los sectores que más sufre por los precios de los productos: «Soy agricultor y tengo una empresa agrícola y sé cuánto vale una cebolla».

Para Elías lo que marca la diferencia sobre los precios es algo que le resulta incluso «obsceno». «La diferencia respecto a cuánto te vale al lado de tu casa es que hay mucha gente que pasa por ahí: un transportista, un tío que embala, uno que lava la cebolla...».

Asimismo resalta que uno de los valores que ofrece una frutería de al lado de casa es que puedes comprar «una cebolla y no un saco de cebolla». Eso, asegura Elías, «es un valor». Todo ese proceso es el que influye luego en el precio.

Respecto a los tipos de negocios explica que «eso conlleva precio». «Si al final tú tienes que comprar siete sacos de cebolla y tirar la mitad de las cebollas para que tú vengas y me compres una cebolla te lo tengo que cobrar de una forma o de otra porque si no al final es ruinoso», zanja.

Como ocurre en muchas ocasiones, han sido algunas las personas quienes han reaccionado a las palabras del empresario. «El problema no es el dinero al final es que el que la crea [la cebolla] a veces no llega a costes, si la venta final no pudiera ser tres veces más mira que contentos todos», subraya un usuario sobre el comentario de Elías.

A otros, por su parte, les parece «obsceno» cómo se enriquecen algunas personas a costa de los sectores primarios de producción.