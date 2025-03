Compra el abrigo de Zara que todo el mundo lleva y este es su veredicto

Las rebajas de este invierno tienen ya los días contados. Abrigos, pantalones, zapatos, camisas, bolsos, bufandas... todo tipo de prendas de ropa han contado con descuentos desde la segunda semana de enero y, aunque en casi todas las tiendas las rebajas acaban al empezar marzo, ya es poca la variedad que podemos encontrar en las tiendas.

Siguiendo en la línea de la moda y, más en concreto de la ropa, una de las empresas que más triunfa tanto en periodo de rebajas como con las nuevas temporadas es Inditex. Dentro de ella, la marca Zara es la que se suele llevar el grueso de ventas, pues tanto influencers y famosas como personas anónimas siguen de cerca cuáles son las tendencias de moda que pueden comprar en esta tienda.

Tanto es así que, en las redes sociales, existen numerosos perfiles dedicadas solo a Zara, indicando las novedades que llegan cada temporada, las prendas más buscadas y sus referencias, los precios de la ropa que llevan las mejor vestidas y un largo etcétera.

En TikTok, concretamente, hay una usuaria, llamada María Lozano, bajo el nombre de 'Azul Lozano' , que es dependienta de la tienda de Inditex, y en esta red social se dedica a resolver las dudas que muchas personas le mandan en referencia a Zara o incluso a otras marcas como Pull & Bear, Bershka o Stradivarius.

En una de sus últimas publicaciones, Lozano ha querido compartir su impresión sobre uno de los abrigos que más se han vendido en este invierno, pues ha decidido comprarlo para ella. Como cuenta en la publicación, María ya había intentado hacerse con el abrigo, pero lo escogió en gris y una talla grande, mientras que al final decidió quedarse con el modelo en color blanco y más ajustado a su talla.

Tal como cuenta en el vídeo en el que se prueba la prenda, Lozano no estaba muy segura de si le gustaba este popular abrigo, pero con la modificación de talla y color parece que ha quedado mucho más contenta: «En este color como que me encanta», indicaba. Aún así, aún tenía alguna duda de cómo quedaba con su corte de pelo, pues creía que con el pelo más largo quizá el look era mejor.

Aunque el veredicto de esta trabajadora de Zara es positivo y parece que finalmente se queda con el abrigo, no ha dudado en pedir opinión a sus seguidoras y seguidores: «Quiero que me digáis si os gusta o no. Opinión sincera, con cariño, eso sí», decía la joven. También ha hecho referencia a que sus dudas se debían en parte a que se trata de una inversión medianamente cara, pues el abrigo cuesta 90 euros.