Un científico asegura que tiene pruebas de que vivimos en una simulación: «Esto demuestra que debe haber...»

Hace 25 años los por entonces hermanos Wachowski presentaron al mundo 'The Matrix', una película que no solo revolucionó el cine de ciencia ficción, sino que también reavivó un antiguo debate filosófico. En el film, Neo, interpretado por Keanu Reeves, descubre que su realidad es una simulación creada por máquinas para mantener a la humanidad bajo control, planteando preguntas que resuenan con la alegoría de la caverna de Platón, donde un grupo de personas que viven encadenadas en una cueva, viendo solo sombras proyectadas en la pared, creen que esas sombras son la realidad.

En su célebre obra 'La República', Platón cuestiona la naturaleza de lo real y sugiere que lo que percibimos puede ser solo una fracción de una verdad mucho más compleja y profunda. Hoy, esta antigua idea de la ilusión y la percepción ha encontrado un nuevo defensor en el campo de la ciencia moderna. Melvin Vopson, un científico de la Universidad de Portsmouth que ha sacudido los cimientos de la física y la filosofía contemporánea al afirmar que tiene pruebas de que vivimos en una simulación digital.

Vopson, quien ha dedicado su carrera a estudiar la posibilidad de que el universo sea una simulación, no solo se inspira en la obra de Platón y de las hermanas Wachowski, sino que también sostiene que tiene evidencias científicasque respaldan esta hipótesis. Según manifiesta, «un universo súper complejo como el nuestro, si fuera una simulación, requeriría una optimización y compresión de datos incorporada para reducir la potencia de cálculo y los requisitos de almacenamiento de datos para ejecutar la simulación».

La investigación de Vopson

En su investigación, Vopson ha observado patrones en el comportamiento de los datos digitales y los sistemas biológicos que, según declara, son consistentes con este tipo de compresión de información, necesaria para que una simulaciónfuncione de maneraeficiente. En ese sentido, el corazón de la hipótesis de Vopson se basa en su interpretación de la Segunda Ley de la Termodinámica, que postula que la entropía, el desorden, en un sistema cerrado solo puede aumentar o permanecer constante, pero nunca disminuir. Sin embargo, Vopson ha encontrado que en los sistemas de información, la entropía se comporta de manera diferente y que, en lugar de aumentar, puede permanecer constante o incluso disminuir, un hallazgo que contradeciría esta ley fundamental. Esto lo llevó a proponer la Segunda Ley de la Infodinámica, una extensión que podría explicar cómo se maneja la información en un universo simulado.

«Sabemos que el universo se expande sin pérdida ni ganancia de calor, lo que requiere que la entropía total del universo sea constante», explica Vopson. «Sin embargo, también sabemos por la termodinámica que la entropía siempre aumenta. Yo sostengo que esto demuestra que debe haber otra entropía, la entropía de la información, para equilibrar el aumento». Esta nueva ley, argumenta Vopson, podría tener implicaciones no solo para la física y la cosmología, sino también para los sistemas biológicos. Por ejemplo, sugiere que las mutaciones genéticas, lejos de ser completamente aleatorias como afirmaba Charles Darwin, podrían estar influenciadas por un proceso destinado a minimizar la entropía de la información.

Vopson incluso analizó el virus SARS-CoV-2 y reveló que existe una «correlación única entre la información y la dinámica de las mutaciones genéticas». Este descubrimiento, afirma, respalda su teoría de que la información, y no solo la materia o la energía, juega un papel fundamental en la estructura del universo.

No obstante, estas afirmaciones no han quedado exentas de críticas. En ese sentido, el portal científico IFLScience señaló que, aunque la Segunda Ley de la Infodinámica de Vopson podría llevar a descubrimientos interesantes, «hay tantos trabajos de investigación que refutan nuestra existencia digital como los que promueven su inevitabilidad científica». En otras palabras, que aunque la idea de que vivimos en una simulación es fascinante, aún carece de la verificación y el consenso científico necesario para ser considerada plausible.