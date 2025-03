El chef José Andrés señala esta ciudad de Andalucía como la mejor del mundo para comer: «En ningún lado como en...»

El chef José Andrés no tiene dudas sobre cuál es la ciudad de España donde mejor se come

José Andrés es uno de los chefs españoles más populares a nivel mundial. De hecho, la revista 'Time' lo ha nombrado dos veces una de las «100 personas más influyentes». Además, también es conocido por la gran labor humanitaria que realiza con su ONG World Central Kitchen, dedicada a ayudar a zonas desfavorecidas y víctimas de catástrofes.

Desde hace tres décadas, José Andrés reside en Estados Unidos, país donde se encuentran más de una veintena de sus restaurantes. Y es que el chef ha logrado conquistar el paladar de los estadounidenses con locales como Barmini, Jaleo, China Chilcano, Mercado Little Spain, Pepe o Zaytinia, ubicados en ciudades como Nueva York y Washington D.C.

Con su ONG World Central Kitchen, José Andrés ha colaborado sirviendo comidas en tragedias como la pandemia de la covid-19, las guerras en Ucrania o Gaza o, más recientemente, la DANA de Valencia.

La labor con su ONG le hizo merecedor del Premio Princesa de Asturias de la Concordia en 2021. Cuatro años antes, recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, que concede el Gobierno de España. ​​

La mejor ciudad para comer en España

El popular chef es un apasionado de la gastronomía española. En especial, de la cocina de una provincia del sur del país: Cádiz. Precisamente, el pasado mes de julio, José Andrés recibió el premio de 'Gaditano de Adopción', otorgado por ABC, La Voz de Cádiz y la Fundación Cajasol, en honor a aquellos que, sin ser gaditanos de nacimiento, muestran un profundo amor y compromiso con esta provincia.

Y es que José Andrés es un enamorado de la cocina gaditana que, según él, es la mejor de todo el mundo. «Como en Cádiz no se come en ningún lado». «No se come en ningún lugar mejor, y no solo por el producto, sino por las historias que hay detrás», aseguró en su discurso tras recibir el premio.

José Andrés recibe el premio de 'Gaditano de Adopción' abc

El chef asturiano es un importante embajador de la gastronomía de Cádiz, provincia a la que está vinculado por diferentes razones. Durante su infancia, pasó varios años a caballo entre San Fernando y Cádiz. Además, su mujer, Patricia Fernández de la Cruz, es natural de Algeciras.

«Cádiz me ha dado muchos amigos, también muchos gaditanos de adopción, porque quieren a esta tierra como nadie. Los de aquí y los que venimos de fuera», señaló en los premios 'Gaditano de Adopción'.

Prueba de su gran pasión por la cocina gaditana son las frecuentes visitas de José Andrés a distintos restaurantes de la provincia. De esta forma, el chef es un cliente habitual de locales como Casa Balbino (Sanlúcar), El Campero (Barbate), el Mercado de Abastos (Zahara de los Atunes) o la Venta Pinto (La Barca de Vejer).

Uno de los platos favoritos de José Andrés dentro de la cocina gaditana son las tortillitas de camarones, plato por excelencia de la provincia. Además, Cádiz destaca por otros manjares como el pescaíto frito, el atún rojo de almadraba de Barbate o Zahara de los Atunes, el ajo caliente, la berza jerezana o la carne de caza.