Pone un 10 a la dependienta que le atendió y a cambio la vendedora recibe una gran bronca Un usuario de Twitter ha explicado la situación que le ha ocurrido tras comprar un producto en una tienda

El usuario de Twitter @sketchproduce ha querido hacer pública una situación reciente que ha vivido tras comprar un producto, y mostrar su satisfacción con la atención recibida a través de una encuesta.

Como relata este usuario en el hilo que ha publicado, su sorpresa fue máxima al darse cuenta de las consecuencias que había tenido su evaluacion positiva de la persona que le atendió.

Amigos, los 'likes' han llegado al mundo laboral. Me ha pasado una cosa un tanto desagradable: me he sentido muy mal por no valorar con un 10 una compra. Esto se nos va de madre.



Dentro hilo. — Yo, Sketchy. (@sketchproduce) 30 de agosto de 2018

He hecho una de esas compras que tienes que pensar bien porque te vas a endeudar unos años. El caso es que la vendedora fue muy profresional y nos trató genial. Un gran conocimiento del producto y demás. Un 10. — Yo, Sketchy. (@sketchproduce) 30 de agosto de 2018

Como no era una simple transacción, fuimos entre cuatro y seis veces al negocio a firmar documentos y más cosas. Lo normal. Cuando recogimos el producto, que fue cuatro días después de lo acordado, hubo una pequeña iincidencia. — Yo, Sketchy. (@sketchproduce) 30 de agosto de 2018

Faltaba un accesorio pero se nos suministró uno usado hasta que viniera el nuestro. La experiencia fue muy buena pero no perfecta. Eso sí, la vendedora lo mejor. Y ahora viene LO FLIPANTE. — Yo, Sketchy. (@sketchproduce) 30 de agosto de 2018

Nos llaman diciendo que nos van a enviar una encuesta de satisfacción, y que es muy importante que respondamos a las dos primeras preguntas con un 10. Tardé varios días en contestar. Me pareció raro que me sugirieran lo del 10. Es una encuesta, contestaré lo que vea, pensé. — Yo, Sketchy. (@sketchproduce) 30 de agosto de 2018

Las dos primeras preguntas iban sobre el negocio. Como no estaba 100% contento, puse un 8.

En las siguientes preguntas querían saber sobre el trabajo de la vendedora: todo 10. — Yo, Sketchy. (@sketchproduce) 30 de agosto de 2018

Incluso escribí un texto sobre su labor y el trato tan positivo que habíamos recibido. Uno de los motivos por los que nos decidimos a comprar allí. — Yo, Sketchy. (@sketchproduce) 30 de agosto de 2018

Al día siguiente recibo un Whatsapp de la vendedora. No diré nombres ni sector.



«¿Qué ha pasado con la encuesta?»



«Creo que me he portado bien con vosotros.»



«Me han echado un broncazo».



😵 — Yo, Sketchy. (@sketchproduce) 30 de agosto de 2018

Como habíamos adquirido cierta confianza, me sentí muy mal. Creía que sería positivo para ella. Y aunqque me he dejado un pastón y yo soy el cliente, sentía el peso de la culpabilidad. Fui allí para recoger unos papeles. — Yo, Sketchy. (@sketchproduce) 30 de agosto de 2018

«No olvides responder a nuestra encuesta: 10=satisfecho, 9=correcto; 8=suspenso». WTF! WTF!



8/10 ¿SUSPENSO?



¿Pero que mierda de política es esa? — Yo, Sketchy. (@sketchproduce) 30 de agosto de 2018

¿Entonces tengo que poner 10 al negocio para que estén contentos con la chica?



¿De verdad valoran el servicio ofrecido y la calidad de su negocio porque un zumbao le dé por poner un 1?



¿Si un 8 es suspenso un 1 es ANTRAX? — Yo, Sketchy. (@sketchproduce) 30 de agosto de 2018

Los 'likes' y las caritas han llegado al comercio. No representan la experiencia de usuario, estamos hablando de personas que se juegan el puesto de trabajo porque ese día estás gilipollas. — Yo, Sketchy. (@sketchproduce) 30 de agosto de 2018

O simplemente para ti un 7 es una notaza y un 10 es la excelencia divina. En serio, nos hemos vuelto idiotas. En El Corte Inglés igual. Delante del que te vende los pantalones, le cascas una cara que no es la máxima nota y ya le has jodido la tarde. — Yo, Sketchy. (@sketchproduce) 30 de agosto de 2018

En resumen:



-Si quieres alabar a un trabajador, tienes que alabar también al negocio. Aunque ellos se desvivan por complacerte con medios insuficientes.



-Se la competencia de un negocio por su afluencia y por las hojas de reclamación (puestas indiscriminadamente a veces). — Yo, Sketchy. (@sketchproduce) 30 de agosto de 2018