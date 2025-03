Se encierra con su padre para acompañarle mientras pasa el Covid: «Nada se compara a un beso o abrazo de un hijo»

Martín Rodríguez es un médico argentino y lleva toda la pandemia luchando por salvar vidas. Por eso conoce bien lo que significa estar aislado mientras pasas la enfermedad. Al enterarse de que el contagio de su padre, se había convertido en neumonía, no dudó en s olicitar el permiso pertinente en el hospital local.

Por suerte había camas disponibles así que se pudo quedar con él. Ahora mismo llevan ya 10 días ingresados, «yo no tuve covid y no sé si me voy a contagiar, porque no tengo síntomas hasta hoy, pero llevamos diez días internados y aún faltan, así que imagínate si estaba solito hubiera sido largo todo este proceso», contó el hijo al diario local Crónica Digital.

Además, explica que decidió quedarse con su padre porque nadie lo conoce mejor que él y porque «nada se compara a un beso o un abrazo que le puede dar su hijo» .esto es importante en casos en los que la comunicación puede hacerse difícil. «Tiene días buenos y días malos, solo se queja un poco del cansancio y la falta de aire».

Al final de su entrevista Martín explicó que su padre cumplirá 80 años el próximo 19 de abril , por lo que espera celebrarlo «ya en la casa junto con el resto de la familia».