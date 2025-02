Se queja en Twitter porque un conductor de tren no usó lenguaje inclusivo y se desata la polémica Laurence se identifica como persona «no binaria»

Laurence, que se identifica como persona no binaria, denunció al conductor de uno de los trenes de London North Eastern Railway por no usar lenguaje inclusivo en su saludo en mayo pasado. Una queja que se ha vuelto a hacer viral ahora.

«Buenas tardes damas y caballeros, niños y niñas... Así que, como persona no binaria, este anuncio en realidad no se aplica a mí así que no lo escucharé», escribió en sus redes sociales.

La compañía le mandó un mensaje para ofrecerle disculpas y expresarle que alentarán a sus trabajadores a hablar sin género. Los tuits de la empresa posteriormente fueron borrados ante la polémica desatada.

«Lamentamos mucho ver esto, Laurence, nuestros gerentes de trenes no deberían usar un lenguaje como ese y le agradezco que haya llamado la atención. ¿Podría informarme en qué servicio se encuentra? Nos aseguraremos de que sean tan inclusivos como nos esforzamos por ser en LNER », respondió la empresa. La operadora de trenes destacó que no sancionaría al conductor.

La disculpa de LNER, que da sus servicios en la línea principal de la costa este entre London King's Cross y el noreste y Escocia, provocó una oleada de críticas. Algunos usuarios tacharon de rídiculas la queja del cliente y la respuesta de la empresa.

Pero no solo criticaron los usuarios, también representantes políticos como Mark Jenkinson, diputado conservador, que comentó: «Dijo 'buenas tardes, señoras y señores, niños y niñas'. Identifíquese como quiera, pero ¿podemos detener esta tontería?».

La locutora Julia Hartley-Brewer de talkRADIO también critó la respuesta de la empresa: «Deja de complacer estas tonterías. El conductor no dijo nada malo. La queja de Laurence es ridícula».

