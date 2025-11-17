Vuelve a la Sala Cero de Sevilla 'El diario del asesino de la regañá'

Sala Cero Teatro recupera 'El diario del asesino de la regañá', la comedia negra inspirada en el universo literario de Julio Muñoz Gijón que convirtió una regañá en cuestión casi de Estado. Del 27 de noviembre al 14 de diciembre, la sala ... de la calle Sol se adentra de nuevo en la mente del criminal más 'sevillita' para hablar, con humor y mala leche controlada, de identidad, ciudad y turismo desbordado.

Basada en la novela homónima de Muñoz Gijón -tercera entrega de la popular saga iniciada con 'El asesino de la regañá'-la obra funciona como precuela y nos conduce al origen del personaje: ¿cómo se fabrica alguien dispuesto a defender su ciudad hasta las últimas consecuencias? A partir de un diario íntimo, el espectáculo mezcla thriller psicológico, sátira costumbrista y comedia de enredo para mostrar a un hombre desbordado por el chovinismo, incapaz de procesar los cambios de su entorno, mientras una Sevilla reconocible ve alterados sus ritmos, sus bares y sus espacios de encuentro por un modelo de ciudad cada vez más turistificado.

'El diario del asesino de la regañá' Dónde: Sala Cero

Dirección: Calle Sol, 5

Cuándo: Del 27 de noviembre al 14 de diciembre. Jueves y viernes: 20:30 horas. Sábados, domingos y lunes 8 de diciembre (festivo): 19:30 horas.

Entradas: de 10 a 20 euros.

La adaptación teatral, estrenada con un arrollador éxito en 2024, corre a cargo de la dramaturga Ana Graciani —responsable de la versión escénica de la novela— y del director Antonio Campos Bernal. Sobre el escenario, dos intérpretes sostienen el juego teatral: Candela Fernández y José María Peña, que encarnan con dinamismo, ritmo y vis cómica a los protagonistas de la historia. La producción cuenta con el sello de calidad que imprimen Sofía Aguilar Producciones de Arte y Producciones Circulares.

Estrenada en 2018, 'El asesino de la regañá' cuenta con más de 250 funciones realizadas, y más de 50.000 espectadores, convirtiéndose en un clásico de los escenarios andaluces. Asimismo, 'El crimen del palodú' ha realizado más de 90 funciones desde su estreno en 2022, todas con llenos absolutos. Con esta nueva tanda de funciones, Sala Cero consolida su vínculo con el fenómeno 'Rancio', convirtiendo esta trilogía teatral en una extensión natural del universo de las novelas y de su comunidad de lectores.