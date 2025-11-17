Suscríbete a
Vuelve a la Sala Cero de Sevilla 'El diario del asesino de la regañá'

La saga 'rancia' de Julio Muñoz regresa en clave de comedia negra del 27 de noviembre al 14 de diciembre

'El diario del asesino de la regañá' tendrá varias funciones en la Sala Cero
Sala Cero Teatro recupera 'El diario del asesino de la regañá', la comedia negra inspirada en el universo literario de Julio Muñoz Gijón que convirtió una regañá en cuestión casi de Estado. Del 27 de noviembre al 14 de diciembre, la sala ... de la calle Sol se adentra de nuevo en la mente del criminal más 'sevillita' para hablar, con humor y mala leche controlada, de identidad, ciudad y turismo desbordado.

Descarga la app