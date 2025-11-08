'Tierra bendita', una suite flamenca que habla de la tradición con formato del siglo XXI

'Tierra bendita' es una de las obras que planteó la bailaora y coreógrafa Patricia Guerrero cuando en octubre de 2023 se hizo cargo del la dirección del Ballet Flamenco de Andalucía. Se trata de una obra repleta de tradición y modernidad, ... de lo antiguo y lo nuevo, de la estética del XVIII a la estética del siglo XXI.

En los dos años que Guerrero lleva al frente de la compañía institucional, su mente incesante y creativa, ha generado tres importantes piezas, 'Pineda', cuyo estreno fue en el festival Lorca y Granada, 'Tierra Bendita', estrenado el pasado mes de enero en el Festival de Santiago de Chile, y 'Origen. La semilla de los tiempos'.

El teatro Central ha iniciado así su reapertura con flamenco, aprovechando el aniversario de su declaración como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y ha sido el Ballet Flamenco de Andalucía el encargado de iniciar este ciclo el pasado día 5 con la primera coreografía creada por su directora, 'Pineda'.

'Tierra bendita' es una suite flamenca concebida como un recorrido por los territorios andaluces. La obra se compone por una serie de escenas, que bien pueden funcionar separadas, pero que al mismo tiempo realizan un relato muy bien hilado de lo que la directora quiere comunicar: la riqueza evolutiva del flamenco. Pero no es un formato tradicional, sino más bien inmerso en la estética escénica del siglo XXI, alejada de los cánones de recitales o festivales al uso de otros tiempos.

Comienza esta 'suite flamenca' con un brioso zapateado de toda la compañía, iniciado por las mujeres y seguido por los hombres, de los que hay que destacar en todo momento el atuendo clásico que utilizan, recuperando incluso el sombrero, tan denostado en el flamenco en los últimos tiempos. Como detalle el cantaor Manuel de Gines también sale luciendo un hermoso sombrero de ala ancha de color rojo en una de las escenas.

Se interpretan a lo largo de este relato coreográfico muchos palos flamencos hilándose en varias ocasiones, como tanquillos, tangos y bulerías, con los trece bailarines del elenco en escena, ¡quien dijo miedo al 13!.

Espectacular Eduardo Leal, que además de bailaor es el maestro repetidor de la compañía, por tientos-tangos, componiendo una figura rotunda, tanto en el zapateado como coreográficamente, y utilizando con enorme maestría las manos, esas que algunos flamencos parece que no tienen. Aquí no hay duda, están y bailan, igual que sus pies, con arte.

Momento muy especial y de gran efecto que causó en el público expectación fueron los fandagos que dieron paso a ese concierto de palillos que interpretó el percusionista David Chupete, con una maestría que dejó a mas de uno asombrado. No sólo en los chasqueos, compás, figuras sonoras que realizó con las castañuelas, sino en el uso de la carretilla a dos manos, algo dificilísimo.

El paso a dos por granaína de Angel Fariña y la Bronce, fue el preludio de una deslumbrante estampa por tanguillos y cantiñas, con las mujeres ataviadas con bellísimas batas de cola amarillas con mantones de Manila blancos, bordados con una inmensa flor roja en el centro, de ahí su título, 'Plaza de las flores'. La escena puso de manifiesto la magnífica técnica de las bailaoras en el uso a la vez de la bata de cola y mantón, ambos elementos tan característicos de la Escuela Sevillana del Flamenco y que son de difícil ejecución. Coordinación y mucha flamencura hubo en este número.

Los cantes de Tomás y Pastora fueron los elegidos por Patricia Guerrero para componer la escena titulada 'Alameda', acompañada del poema 'Fiesta en la gloria', de Manuel Benítez Carrasco que recita la bailaora. 'Cuando don Ramón Montoya se fué, porque lo llamaron para una fiesta en la gloria, temblaron tristes y solas, sin que nadie las tocara, las guitarras españolas«, recitaba Patricia Guerrero, mientras acompañaba esta letra con su baile. Mala pasada le jugó el micrófono inhalámbrico que se perdía de vez en cuando. Guerrero bailó por bulerías por soleá en su característico baile de desplantes, remates y escorzos que tan granadino sabe.

Pero 'Tierra bendita' debía terminar en la intimidad y el dolor, y por eso vuelve el oscuro, el negro, y así viste toda la compañía para bailar por seguiriyas, en la que además del cuerpo de baile, trece artistas, intervinieron Patricia Guerrero y Eduardo Leal, dándole al momento el remate necesario de un final de obra, yéndose poco a poco y casi en susurro, al oscuro.

El Ballet Flamenco de Andalucía no cabe duda que está en un gran momento tras la llegada de Patricia Guerrero a la dirección. Si con 'Pineda' quiso demostrar que podía meterse de lleno en un ballet de argumento, con 'Tierra Bendita' ha querido aportar su granito de arena a la investigación de los palos flamencos, y al mismo tiempo, sumar al ballet una obra que puede responder a las expectativas tradicionales de muchos festivales internacionales, al bailarse flamenco sin ningún argumento más.

Destacar en la obra la impecable y estupenda labor de Amparo Lagares y Manuel de Gines al cante, Jesús Rodríguez y José Luis Medina a la guitarra, y David Chupete, quien se ganó el calor del público con su intervención con las castañuelas. En el apartado musical señalar también la colaboración del guitarrista Dani de Morón, precisamente en el tema que da nombre al espectáculo, 'Tierra Bendita'.

'Origen. La semilla de los tiempos', 'Tierra Bendita' y 'Pineda' son los tres espectáculos con los que gira en estos momentos la compañía institucional, y que dan una visión de la versatilidad tanto de la creadora de los mismos, Patricia Guerrero, como del elenco, que puede sumergirse sin problemas en estéticas diversas, y que tengan como poso fundamental el flamenco. Una compañía que, de seguir por este camino y si sigue contando con el apoyo del público y de la institución, se le augura larga vida.

'Tierra Bendita'. Ballet Flamenco de Andalucía.

Dónde: Teatro Central. Avenida José de Gálvez. Isla de la Cartuja.

Cuándo: 8 de noviembre

Hora: 20,30h.

Entradas: 20 euros.