'Tierra bendita', una suite flamenca que habla de la tradición con formato del siglo XXI

El Ballet Flamenco de Andalucía presenta en el teatro Central dos de sus tres espectáculos en repertorio

Estampa por cantiñas interpretada con bata de cola del Ballet Flamenco de Andalucia
Estampa por cantiñas interpretada con bata de cola del Ballet Flamenco de Andalucia marcos medina
Sevilla

Crítica de Flamenco

'Tierra bendita'

  • Coreografía y dirección: Patricia Guerrero
  • Baile y maestro repetidor: Eduardo Leal
  • Bailaores: Arturo Fajardo, Blanca Lorente, Claudia la Debla, David Vargas, Hugo Aguilar, Jasiel Nahin, Lucía la Bronce, María Carrasco y Sofía Suárez.
  • Cante: Amparo Lagares y Manuel de Gines
  • Guitarras: Jesús Rodriguez y José Luis Medina
  • Percusión: David Chupete.
  • Teatro Central 7 de noviembre de 2025.

'Tierra bendita' es una de las obras que planteó la bailaora y coreógrafa Patricia Guerrero cuando en octubre de 2023 se hizo cargo del la dirección del Ballet Flamenco de Andalucía. Se trata de una obra repleta de tradición y modernidad, ... de lo antiguo y lo nuevo, de la estética del XVIII a la estética del siglo XXI.

