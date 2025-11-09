Suscríbete a
Muere una persona en el incendio de una casa en Dos Hermanas
Moreno y Feijóo clausuran el congreso autonómico del PP-A en Sevilla

'De tal palo', una obra del flamenco que viene de familia

Las herederos de algunas casas gitanas flamencas se dan cita en el teatro de la Maestranza

Dorantes al piano mientras baila Farruquito, dos herederos de dos grandes familias del flamenco
Dorantes al piano mientras baila Farruquito, dos herederos de dos grandes familias del flamenco
Marta Carrasco

Marta Carrasco

Sevilla

Perrata, Farruco, Carmen, Vicente, Tomate..., ahí está vuestra casta. En el Teatro de la Maestranza se han dado cita alguno de los herederos de las grandes familias gitanas del flamenco, esas familias donde subir a un escenario es tan natural como abrazarse. El título de la obra es, 'De tal palo', y a fe que lo son.

