'De tal palo', una obra del flamenco que viene de familia

Perrata, Farruco, Carmen, Vicente, Tomate..., ahí está vuestra casta. En el Teatro de la Maestranza se han dado cita alguno de los herederos de las grandes familias gitanas del flamenco, esas familias donde subir a un escenario es tan natural como abrazarse. El título de ... la obra es, 'De tal palo', y a fe que lo son.

Ahí estaban David Peña 'Dorantes', de la familia de los Peña de Lebrija. Hijo del guitarrista Pedro Peña, sobrino de Juan Peña Lebrijano y nieto de la Perrata. Salió 'Dorantes' a tocar, desliza las manos por las teclas del piano y ese Steinway nunca ha sonado mejor ni más flamenco. La pulsación de Dorantes es magistral.

Lela Soto estaba en la penumbra a su lado. Suena el 'Gelem, Gelem', el himno de los gitanos, no es casual, es una reivindicación. Lela Soto es heredera de la casta jerezana de los Sordera. Tiene la voz poderosa de su familia, y así suena 'Gelem'. Y luego con fuerza saldría Jerez por los poros cuando canta brava por seguiriyas.

José del Tomate tiene el pelo largo, pero liso, no rizado como su padre, Tomatito. Su guitarra es poderosa, tiene un sonido joven y atrevido. En el primer tema, a modo de introducción, toca unos compases de la canción, 'Pensé que no existía' del añorado Manzanita. Luego de estar delante, no se arredra y acompaña al cante a Lela Soto y al trianero Ismael de la Rosa, ese cantaor que es un joven viejo, que cuando canta por soleá, una cierra los ojos y parece estar escuchando al Arenero. Pero no, es un joven que no había nacido cuando surgió la 'Galera', ese cante gitano que creó Juan Peña 'Lebrijano' en su disco 'Persecución', en 1976. Canta Ismael 'Galera', toca 'Dorantes'. Triana y Lebrija juntas. La emoción a flor de piel.

A la Capitana cuando la hicieron rompieron el molde, pero algunas de sus herencias quedaron en los pies de su sobrina Mercedes Amaya 'La Winy'. Hoy es su hija, Karime Amaya, la que representa la casta de la catalana universal Carmen Amaya. Karime por soleá, recordando a su tía abuela, con velocísimos zapateados que hacen que un público que abarrotaba el Maestranza la interrumpa una y otra vez. Otra familia que ha dejado su tarjeta de presentación y de futuro.

Juan Manuel Fernández Montoya fue alumno de su abuelo Farruco. Con cuatro años sabía lo que era un escenario que ya había pisado en el vientre de su madre, la bailaora e hija de Farruco, Rosario Montoya.

Farruquito es sobrio en la compostura, barroco en su baile, gitano en el zapateado y los remates. Con el piano de David Peña 'Dorantes' demuestra dónde está la saga de los Farruco, en sus pies y en su forma de transmitir, en su gitanería y en su manera de rematar tan sólo abriendo o cerrando su mano. Primero con el piano, pero luego por alegrías, con Ismael de la Rosa, Ezequiel Montoya al cante y Pedro Sierra a la guitarra. Ahí se siente no sólo a gusto, sino feliz. Baila con pasión y sabe cómo conquistar a la concurrencia que ya estaba rendida a su baile. Alegrías farruqueras, todo un clásico de su repertorio, y triunfa, claro.

David Peña 'Dorantes' es el heredero de la saga de los Peña, el que tiene en sus manos el compás de la gitanería de su abuela Perrata, y lo ha trasladado a ese piano interpretando temas como 'Sin muros' y 'Caravana de los Zincalí'. Este último lo hizo en 2011 acompañando a su tío Juan Peña 'Lebrijano'. Buen recuerdo.

Pero llega 'Orobroy', ese tema mítico que 'Dorantes' utilizó también en su momento como reivindicación de su raza. Dice su letra: «Bus junelo a purí golí e men arate: Cuando escucho la vieja voz de mi sangre». Y bien que se escuchó en el Maestranza, por dos veces, porque el solicitado bis fue un 'Orobroy' al que hicieron compás los artistas, como si fuera una oración por todos aquellos gitanos flamencos que ya están en el otro jardín, pero que dejaron en éste los árboles sembrados para que nunca se pierda la raíz del flamenco y de una raza que lo protagoniza.