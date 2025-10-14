'Karlik Danza-Teatro' inaugura la programación de Danza de La Fundición

La compañía 'Karlik danza teatro' nació en Cáceres en 1991 con el objetivo de encontrar un lenguaje escénico propio, y tras estos años de trayectoria han conseguido hacerse en un hueco en el universo de las artes escénicas nacional e internacional sin perder ... la identidad de periferia.

En este año se cumplen los 34 años de la compañía siendo avalada su trayectoria profesional con más de 3.500 representaciones para más de 80.000 espectadores en 32 países y más de 21 premios nacionales e internacionales. Desde su fundación bajo la dirección artística de Cristina D. Silveira y la dirección técnica de David Pérez Hernando, la compañía ha producido 37 espectáculos y ha desarrollado en numerosas ocasiones su trabajo en renombrados festivales como Festival de Mérida (España), Festival Iberoamericano de Bogotá y Festival de Manizales (Colombia), Festival de Aurillac y Mimus Perigueux (Francia), Exposición Universal De Hannover (Alemania), Festival Mercosur (Argentina), Teatro a Mil (Chile), Uijeongbu Theatre Festival (Corea) entre otros.

En su interés por los nuevos lenguajes coreográficos, la compañía creó en 2007 el Centro de Gestión de Recursos Escénicos 'La Nave del Duende', en Casar de Cáceres con el objeto de dar continuidad a los procesos de investigación, formación y búsqueda de nuevas formas de creación y exhibición. En 2015 crea el Laboratorio de Investigación en Artes Escénicas 'La Puerta Abierta', abriendo con ello una tercera vía para ofrecer la evolución y el progreso en el desarrollo de nuevos lenguajes escénicos.

'Karlik Danza-Teatro' inaugura la programación de danza de la sala La Fundición el miércoles 15 con la obra 'Lucia Joyce, un pequeño drama en movimiento', una obra con la dramaturgia de Itziar Pascual y Cristina D. Silveira y la coreografía y dirección de Cristina D. Silveira, con la interpretación de Carla González Pérez y Jorge Barrantes y con la composición musical de Álvaro Rodríguez Barroso.

La obra narra la historia de una mujer, Lucía, una paciente de 75 años de una residencia que requiere papel y sobres a la enfermera que la atiende porque debe escribir una carta. «Esta carta testamento, en el último día de su vida, será un acto de amor a la danza, a la libertad y a la vida, a la defensa del arte del sentir, y una apelación a su babbo, a su padre, como lo llamaba en italiano: una carta a James Joyce».

En su manera creativa al trabajar con bailarines, actores y acróbatas, Cristina D. Silveira ha desarrollado un lenguaje coreográfico en el cual fusiona estas diferentes disciplinas, buscando un lenguaje universal.

'Lucía Joyce: un pequeño drama en movimiento'. Karlik Danza-Teatro

Dónde: Sala la Fundición. Casa de la Moneda. Calle Habana, 18.

Cuándo: 15 de octubre

Hora: 20,00h.