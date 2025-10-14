Suscríbete a
ABC Premium

'Karlik Danza-Teatro' inaugura la programación de Danza de La Fundición

Compañía extremeña con 34 años de trayectoria, pone en escena, 'Lucía Joyce: un pequeño drama en movimiento'

El Alcázar estrena visitas guiadas gratuitas para sevillanos y residentes

'Lucía Joyce un pequeño drama en movimiento' de Karlik Danza Teatro en la sala La Fundición
'Lucía Joyce un pequeño drama en movimiento' de Karlik Danza Teatro en la sala La Fundición abc
Marta Carrasco

Marta Carrasco

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La compañía 'Karlik danza teatro' nació en Cáceres en 1991 con el objetivo de encontrar un lenguaje escénico propio, y tras estos años de trayectoria han conseguido hacerse en un hueco en el universo de las artes escénicas nacional e internacional sin perder ... la identidad de periferia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app