Comienza la temporada 2025/2026 en La Fundición y la Sala Cero: toda la programación

Este fin de semana ha abierto la nueva temporada 2025-2026 en La Fundición con una programación ecléctica que incluye teatro, danza, flamenco y que estará protagonizada por la comedia. Ocho compañías nacionales protagonizan esta programación de los primeros espectáculos de la temporada.

A 'Wendy también vuela' (del 12 al 21 de septiembre), un espectáculo de teatro y títeres sobre los cuidados, le siguen otras propuestas cómicas como son: 'La DESmetamorfosis', de la cía. Ignacio Andreu (26, 27 y 28 de septiembre), una comedia muy seria sobre la novela de Kafka, ganadora de los premios a Mejor Dirección y Mejor Actor en el Certamen Comedias de La Palma (Murcia); y desde Jaén llega 'Florence Foster', de la cía. Amada Santos (2, 3, 4 y 5 de octubre), que narra el debut en NYC de una cantante de ópera. Le seguirán 'Soledad. Vida y obra de mi abuela', de la cía. Selu Nieto / Teatro a la plancha (del 9 al 19 de octubre); y 'Feliz día', de los argentinos Sutottos (24, 25 y 26 de octubre), sobre la presión social que todos vivimos por parecer siempre felices. En la programación de danza La Fundición llega próximamente: 'Médium', de la cía. África Martínez Ferrín (25 de septiembre); 'Lucía Joyce. Un pequeño drama en movimiento', de las cías. La Nave del Duende y Karlik Danza (15 de octubre) y 'Ercás', de la cía. Silvia Batet (22 y 23 de octubre).

Por su parte, la Sala Cero ha arrancado este viernes 12 de septiembre con 'Mejor... es posible', de Los Síndrome, y le siguen: 'Al relente', de Charo Urbano; 'Adolescencia infinita', de Pont Flotant; 'El genoma del pavo', de Fabiolo Producciones; 'El diario del asesino de la regañá', de Sofía Aguilar Producciones y Producciones Circulares; y 'Estoy rara', de Las Raras.

Por otro lado, El ciclo de conciertos de la Sala Cero y la Orquesta Almaclara dará comienzo en el espacio de la calle Sol el próximo miércoles 17 de septiembre, con el concierto 'Casi una catástrofe'. Una serie de recitales de música clásica compuesto por nueve espectáculos, de septiembre de 2025 a junio de 2026, más uno para público infantil (en programación familiar y escolar).

La programación familiar de ambas salas dará comienzo entre finales de septiembre y principios de octubre. La programación familiar de Sala Cero Teatro está ya disponible en su web, con todos los espectáculos que llegan de septiembre a diciembre: 'Bipedestrucción', de Disiden.Cía (27 y 28 de septiembre), dentro del Circuito de la Red de Teatros Alternativos; 'Black and White', de Avanti Teatro (4 y 5 de octubre); 'La cebra Camila', de Escenoteca (11, 12, 13, 18 y 19 de octubre), 'La mágica vuelta al mundo', de Avanti Teatro (25 y 26 de octubre); 'Dadá', de Bambalina Teatre Practicable (1 y 2 de noviembre); 'Emoticolors', de Tarambana Espectáculos (8 y 9 de noviembre); '¿Cuántas estrellas puedes contar?', de Títeres sin cabeza (22 y 23 de noviembre); 'Trolly pintaflores', de Farandulario Teatro (29 y 30 de noviembre, 6, 7 y 8 de diciembre); 'Con cuerdas y… ¿a lo loco?', de Almaclara Pedagógica (13 y 14 de diciembre). La programación familiar de La Fundición estará publicada a partir de la próxima semana.

Muchos de los espectáculos de la programación familiar de la Sala Cero están disponibles además en su programación escolar 'El teatro y los coles', que es la que va dirigida a centros escolares, de educación infantil, primaria y secundaria, principalmente. De modo similar, en La Fundición Teatro también se ofrece programación dirigida a los centros educativos, si bien se trata de una programación más reducida y destinadas a alumnos de secundaria y Bachillerato. El plazo de reservas está abierto actualmente en ambos casos.

Entradas y precios

Las entradas están ya a la venta para todos los espectáculos. Para más información sobre las tarifas de cada espectáculo, se pueden consultar las webs de los espacios. Los puntos físicos de venta son la taquilla de Sala Cero Teatro (C/ Sol, 5 – junto a Santa Catalina), y la taquilla de La Fundición Teatro (Calle Habana, 18). Las entradas de la Sala Cero están a la venta online en la web de la sala; y las de La Fundición en la suya propia.