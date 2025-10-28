A la venta los abonos del Festival de Cine de Sevilla: precios y cómo comprar las entradas

Sevilla se viste de gala para acoger su tradicional Festival de cine Europeo. Entre el 7 y el 15 de noviembre, más de 500 películas se proyectarán en 13 salas de la ciudad. A menos de dos semanas de que comience, ya se pueden adquirir ... las entradas y los abonos para disfrutar del mejor cine europeo. A continuación te contamos, puntos de venta, precios y tipos de abonos.

La adquisición de entradas, así como la compra y canjeo de abonos, se puede realizar desde hoy martes 28 de octubre a través de la web del festival, también en distintos puntos de venta habilitados por la organización.

Las taquillas físicas del Festival en Nervión Plaza y Odeón Plaza de Armas estarán abiertas, desde el 28 de octubre hasta el 6 de noviembre (incluido el festivo 1 de noviembre) de 10,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 21,00 horas. Así, durante el festival (del 7 al 15 de noviembre), estas taquillas estarán abiertas de forma ininterrumpida de 9,00 a 22,00 horas.

Además, en los cines Cartuja Center CITE, Teatro Alameda, Teatro Cervantes y Avenida 5 cines, donde también se proyectarán largos y cortometrajes, las taquillas abrirán una hora antes del comienzo de cada proyección.

Imagen de archivo de la taquilla de Nervión durante el Festival de Cine de Sevilla José luis ortega

Precio de las entradas y abonos del Festival de Cine de Sevilla

El precio de la entrada individual para una proyección general del Festival de Cine de Sevilla asciende a 3,50€, mientras que para acceder a las galas y eventos especiales, el precio es de 6€. Desde la organización han aclarado que no están a la venta las entradas para la gala de inauguración, así como que no existe gala de clausura.

Para los cinéfilos que deseen visionar un número elevado de películas, el festival ha puesto a la venta distintos abonos. Cabe recordar que la compra del abono no da acceso directo a las proyecciones, sino que de forma previa, hay que canjearlo en las taquillas del festival o vía online.

El abono se puede adquirir en la página web del festival, una vez comprado, te ofrecerá una clave y un código con el que podrás canjear la entrada para la proyección que desees. Te contamos todas las opciones, sus precios y las condiciones de cada uno.

Tipos de abonos para el festival de cine de Sevilla 2025 Abono individual (22€): Acceso a ocho películas individuales, solo se puede adquirir una entrada por sesión.

Abono dúo (28€): Cinco entradas dobles o diez individuales. Este abono puede ser utilizado por una persona con diez entradas para diez películas o bien por dos personas, con hasta cinco entradas dobles. Este permite combinar entradas individuales y dobles.

Abono sénior (20€): Este abono está destinado a las personas mayores de 60 años y equivale a cinco entradas dobles o a diez individuales, al igual que el dúo, puede ser usado de forma individual o compartida, así como se pueden combinar.

Abono joven (18€): Para los menores de 26 años se ha establecido un precio especial que da acceso a diez pases individuales por sesión.

Proyecciones destacadas

Como se ha mencionado anteriormente, durante los nueve días en los que se celebra el festival, se proyectarán más de 500 películas. Entre ellas destacan, 'All That's Left of You', 'Sirāt' (candidata de España a los Óscar) o 'Valor Sentimental'. La programación completa y los horarios se pueden consultar en la página web del festival.