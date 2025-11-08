Es una de las películas favoritas de los 2000 y se reestrena en los cines de Sevilla: cuándo y dónde verla

Si creciste en los años 2000, es muy probable que recuerdes el fenómeno que supuso Crepúsculo. La historia de Bella Swan y Edward Cullen marcó a toda una generación y ahora, dos décadas después de la publicación del primer libro, vuelve a los cines para ... celebrar su 20 aniversario.

Durante este mes de noviembre, Sevilla se une a esta celebración con un reestreno muy especial que permitirá volver a disfrutar de la saga en pantalla grande. Una oportunidad perfecta para los fans de siempre y para quienes quieran descubrir por primera vez una historia que mezcló amor, misterio y fantasía en plena era del boom adolescente.

Un regreso cargado de nostalgia

Estrenada originalmente en 2008, Crepúsculo se convirtió rápidamente en un fenómeno mundial. La película catapultó a la fama a Kristen Stewart y Robert Pattinson y reavivó el interés por los vampiros y hombres lobo en el cine y la televisión. Su estética, su banda sonora y su historia de amor imposible entre una humana y un vampiro marcaron un antes y un después en el género.

Ahora, veinte años después de que Stephenie Meyer publicara la novela original, la historia regresa a los cines con una programación especial que llega también a Sevilla. Y es que volver a verla en pantalla grande es una forma de reconectar con esa época y con una película que, más allá de sus críticas, logró quedarse en la memoria colectiva.

Dónde y cuándo ver 'Crepúsculo' en Sevilla

Los principales cines de la ciudad se suman a esta iniciativa. A lo largo de noviembre, habrá varios pases de la primera película —y, en algunos casos, también de las siguientes entregas de la saga—. Estas son las fechas y los lugares donde podrás volver a disfrutar de Crepúsculo:

MK2 Cinesur Nervión Plaza Sábado 8 de noviembre, a las 20:00

Domingo 9 de noviembre, a las 20:00

Miércoles 12 de noviembre, a las 20:00

Yelmo Cines Premium Lagoh Sábado 8 de noviembre, a las 13:00

Jueves 13 de noviembre, a las 19:45

Cinesa Camas Sábado 8 de noviembre, a las 15:45

Domingo 9 de noviembre, a las 12:00

Lunes 10 de noviembre, a las 18:45

Miércoles 12 de noviembre, a las 18:45

Algunas salas, como Yelmo Lagoh, también ofrecerán maratones de las tres primeras películas —Crepúsculo, Luna Nueva y Eclipse—, pensados para quienes quieran vivir de nuevo la historia completa.

Una saga que sigue más viva que nunca

El reestreno de Crepúsculo llega acompañado de otras sorpresas para los fans. Este año se ha lanzado una edición especial del primer libro, y Netflix ya trabaja en una nueva adaptación animada basada en 'Sol de Medianoche', la novela que narra los mismos acontecimientos desde la perspectiva de Edward Cullen. La propia Stephenie Meyer participa como productora ejecutiva, lo que ha despertado grandes expectativas entre los seguidores.

Estos proyectos confirman que la saga continúa muy presente. Dos décadas después de su publicación, Crepúsculo mantiene una base de seguidores fieles y sigue ocupando un lugar destacado en la memoria colectiva de quienes vivieron su estreno original. Su regreso a las salas de cine de Sevilla seguro que atraerá a muchos de estos seguidores.