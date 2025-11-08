Suscríbete a
QUÉ PLAN

Es una de las películas favoritas de los 2000 y se reestrena en los cines de Sevilla: cuándo y dónde verla

Durante este mes de noviembre, Sevilla se une a la celebración del 20 aniversario de la publicación del primer libro de la saga 'Crepúsculo'

'Crepúsculo' veinte años después, el vampiro romántico revive en 2025

Kristen Stewart y Robert Pattinson, en una escena de «Crepúsculo»
Kristen Stewart y Robert Pattinson, en una escena de «Crepúsculo»
A.T.

A.T.

Sevilla

Si creciste en los años 2000, es muy probable que recuerdes el fenómeno que supuso Crepúsculo. La historia de Bella Swan y Edward Cullen marcó a toda una generación y ahora, dos décadas después de la publicación del primer libro, vuelve a los cines para ... celebrar su 20 aniversario.

