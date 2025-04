Así te hemos contado en directo la Noche en Blanco Sevilla 2024

Por fin llegó la noche que alberga una de las citas culturales más importantes en Sevilla, la Noche en Blanco, en la que sevillanos y visitantes tienen la oportunidad, ya desde la tarde de este viernes, de disfrutar de centenares de actividades en monumentos, museos y otros emplazamientos especiales de la ciudad.

Tradiciones, arte, música y creatividad se dan cita bajo las estrellas en una noche mágica que se inspiró desde sus primeras ediciones en la Noche Larga de Berlín y la Nuit Blanche de París. No te pierdas todas las actividades que puedes hacer esta noche y disfruta de la Cultura en mayúsculas.

Para esta Noche en Blanco en Sevilla, el museo más divertido de Sevilla ofrece todas sus entradas a un precio especial de 8€. Es la oportunidad perfecta para aquellos que aún no han disfrutado de sus escenarios fotogénicos y su exhibición interactiva que permite explorar la ciencia detrás de la ilusión.

Falta menos de una hora para que el Ayuntamiento de Sevilla eche el cierre y la fila de espera para visitarlo no dejan de crecer.

La Iglesia de Nuestra Señora de los Dolores (Cerro del Águila), la Hermandad de las Aguas, la ruta de City Sightseeing o la futbolera SVQ, conciertos como el de Torre Sevilla o Juventudes Musicales, el Museo de las Ilusiones o el Estadio del Betis son algunos lugares y actividades cuyo horario aún se extiende hasta las 2 de la madrugada. Al igual que el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, en la calle Sierpes, que no ha dejado de recibir visitas en todo el día.

La Noche en Blanco ya se ha consolidado como una "typical sevillian night", y ojalá siga siendo así por mucho tiempo, porque el patrimonio de la capital hispalense merece ser admirado y valorado por quienes lo tienen más cerca. Porque, ¿quién cuidará de Sevilla si no lo hacen los sevillanos?

Por muy increíble que parezca, hay sevillanos que ni siquiera han entrado en lugares tan emblemáticos como la Catedral, las iglesias o pocas veces han paseado por la Plaza de España. Por no hablar de puntos tan mágicos como el Monasterio de Santa María de las Cuevas, el Mercado de Triana o los pabellones de ambas Exposiciones, tanto la del 29 como la del 92. Sin embargo, cuando viajan a otro lugar, están ávidos por recorrer cada rincón. No es novedad, porque a veces, mientras más cerca se tiene algo, menos atención se le presta.