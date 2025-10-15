El mayor mercadillo de cartas y cromos llega a Sevilla este fin de semana

Este fin de semana, la capital andaluza se prepara para recibir a aficionados y coleccionistas llegados de toda España y Europa en una cita muy esperada dentro del calendario del coleccionismo. Se trata de un encuentro que, en su segunda edición, promete superar todas ... las expectativas con más espacio, actividades y expositores que el año anterior.

El Sevilla Card Show celebrará su II edición este sábado 18 de octubre en el Hotel Exe Macarena, consolidándose como el mayor evento del sur de España dedicado a cromos deportivos y cartas TCG. Contará con más de 100 metros de mesas expositoras, donde se podrán encontrar piezas únicas de universos como Fútbol, Baloncesto, Fórmula 1, Pokémon, Lorcana, Magic, Yu-Gi-Oh, One Piece o Dragon Ball, entre otros.

Además de la compraventa, el evento amplía su propuesta con torneos oficiales, exposiciones, zona de intercambio, premios, charlas, entrevistas, trade night y una zona de streaming para creadores de contenido. También habrá un espacio al aire libre para intercambiar con otros coleccionistas de forma más distendida.

II edición Sevilla Card Show 2025 Dónde: Hotel Exe Sevilla Macarena.

Dirección: Calle San Juan de Ribera, 2.

Cuándo: Sábado 18 de octubre de 2025.

Horario: Desde las 10:00 hasta las 21:00 horas.

Precio: Adulto: 4 euros, a la venta en taquilla el mismo día; Niños (menores de 12 años): gratis; Anticipadas online: agotadas (las anticipadas tienen prioridad de acceso en caso de colas); Stands de vendedores (100×90 cm): agotados.

Entradas: A la venta en taquilla el mismo día del evento.

La sede vuelve a ser el Exe Macarena, hotel de 4 estrellas junto a la muralla y el Parlamento de Andalucía, que en esta ocasión habilitará dos salones contiguos con unos 600 m² dedicados íntegramente a la exposición y actividades. El recinto es accesible para personas con movilidad reducida y dispone de cafetería, máquinas expendedoras y baños abiertos durante toda la jornada. Los asistentes de fuera de la ciudad podrán optar a descuentos especiales en alojamiento y parking vinculados al evento.

Apunta la fecha: sábado, 18 de octubre de 2025, Hotel Exe Macarena de Sevilla. La comunidad coleccionista tiene una cita para disfrutar de precios populares, grandes hallazgos y un día completo alrededor del hobby.