Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Antonio Sanz, nuevo consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de Andalucía

El mayor mercadillo de cartas y cromos llega a Sevilla este fin de semana

El Hotel Exe Macarena se convertirá en el epicentro del coleccionismo con más de 600 m² dedicados a compraventa, torneos, exposiciones y actividades para todos los públicos

Llega a Sevilla la conocida tienda con productos nuevos a precios de chollo: dónde está y cuándo abre

Así es la cafetería de Sevilla que te pone el café en un vaso comestible

El Card Show regresa a Sevilla este fin de semana
El Card Show regresa a Sevilla este fin de semana cardshow
Álvaro Gayán Queralt

Álvaro Gayán Queralt

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Este fin de semana, la capital andaluza se prepara para recibir a aficionados y coleccionistas llegados de toda España y Europa en una cita muy esperada dentro del calendario del coleccionismo. Se trata de un encuentro que, en su segunda edición, promete superar todas ... las expectativas con más espacio, actividades y expositores que el año anterior.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app