Llega a Sevilla el mayor desfile de motos clásicas este fin de semana

La nostalgia es una de las emociones que más afloran en la sociedad actual. Se puede observar en cantidad de anuncios publicitarios haciendo referencia a aspectos que en tiempos pasados eran menos complicados, o también en los productos de entretenimiento como el cine ... o la literatura, continuamente martillando la industria con secuelas, precuelas o spin offs.

Sin embargo, en ocasiones lo antiguo consigue remover ese sentimiento arraigado en la mente del público. Es por ello que los vinilos tras décadas en desuso vuelven a aparecer y si hablamos de lo clásico no pueden faltar los vehículos. La elegancia de este tipo de productos que atribuimos a gángsters o espías, como el célebre James Bond, es algo que siempre produce asombro.

Para recordar aquellos tiempos y los ideales que perduraban, Sevilla acogerá la Concentración y Paseo Internacional de Motos Clásicas. Un evento en el que a su vez, será un concurso donde la moto mejor restaurada o el motorista más joven y veterano, conseguirán llevarse un trofeo a casa. Este evento comenzará el 26 de octubre a las 12:00 horas y el trayecto tendrá como inicio la cervecería Los Barriles.

Inscripción

Para poder participar en este paseo se requiere una inscripción. Para los socios del Club Er Botica, la participación será totalmente gratuita. No solo podrán participar las personas con membresía, sino también las personas de fuera del club y es que para estos la inscripción estará disponible en dos formatos. La primera sería con un precio de 10 euros, la cual incluiría la participación en el paseo, un trofeo y un diploma, y la última sería por un precio de 35 euros, con el añadido de una comida incluida.