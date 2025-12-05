Fibes vuelve a acoger este puente de diciembre 'Mangafest', la gran fiesta de la cultura japonesa

Mangafest, el Festival de Cultura Asiática, Videojuegos y Entretenimiento de Sevilla, comienza este sábado 6 de diciembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes). El evento se extiende hasta el 8 de diciembre con una programación dirigida tanto a familias y ... a los más pequeños como al público general.

El festival incluirá actividades vinculadas al programa municipal 'Vive tu cole', «que promueve alternativas de ocio responsable, educativo, sostenible e igualitario». Además, Ayuntamiento y organización han repartido un millar de entradas para que usuarios y trabajadores de entidades del Tercer Sector puedan disfrutar del evento durante el puente.

Mangafest contará con una amplia propuesta destinada a la infancia como karaokes con canciones infantiles, talleres, cuentacuentos, encuentros con personajes, actuaciones musicales, juegos gigantes, un castillo hinchable y el espacio Mangafest Junior Cosplay. La programación incluye también espectáculos en directo dedicados a películas y series infantiles.

Por su parte, la delegada de Juventud, Blanca Gastalver, ha destacado «la importancia de apoyar espacios culturales y de ocio que forman parte del calendario de miles de jóvenes y familias sevillanas». Gastalver ha subrayado que «la colaboración municipal con Mangafest facilita que más personas puedan acceder a una oferta diversa e inclusiva en un entorno seguro».

Mangafest Fechas: 6, 7 y 8 de diciembre

Lugar: Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES)

Actividades: concursos, torneos, cosplay y K-pop

Invitados: San Pito Pato, Juan Antonio Bernal Garcia, Núria Mediavilla, ItsPoli, entre otros...

Entradas: descuentos con oferplan

El Ayuntamiento ha indicado que el doblaje será uno de los ejes de la edición de este año. Miguel Ángel Jenner, Núria Mediavilla y Juan Antonio Bernal participarán este sábado en un encuentro dedicado a la Trilogía de'El Señor de los Anillos' junto a Hermoti. El domingo acudirán Lule Montes, Neri Hualde y Claudia Caneda, voces de Las Guerreras K-Pop, como parte de la experiencia homenaje a las Huntrix.

El festival ofrecerá, además, conciertos, gastronomía asiática, puestos de artistas y artesanos, literatura con una feria del libro dentro de los pabellones y más de un centenar de espacios de venta con artículos especializados.

Con gran parte de las entradas del sábado «prácticamente agotadas», Mangafest mantiene disponibles promociones en su web, entre ellas la Entrada Familiar, que permite el acceso gratuito de un menor de hasta 12 años acompañado por dos adultos, y la oferta conjunta con Selecta Visión, que permite adquirir la entrada junto a una película por 4 euros adicionales.