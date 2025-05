Paco Lara-Barranco: «Soy un pintor rebelde, pero no mediático»

Paco Lara-Barranco (Torredonjimeno, Jaén 1964), presenta en la galería Birimbao de Sevilla la exposición titulada 'Contra la corrección', octava individual de este artista en la galería sevillana, con obras algunas iniciadas en 2022 originadas en el concepto de corrección y error en la pintura, así como la idea del lienzo y el estudio como un territorio de tensión entre la pintura y el pintor.

Desde febrero de 2025 es catedrático del departamento de Pintura de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, donde siempre ha impartido clase compatibilizando su labor como pintor con la académica.

Para Lara-Barranco, esta nueva exposición en realidad comenzó a gestarse a principios del año 2022 y se terminó en el primer trimestre del 2024. «Como siempre, yo he intentado hacer pintura, y que ésta sea lo más autónoma posible de mi mismo. Cuando empecé a trabajar esta serie tenía intención de romper los límites con los que estaba acostumbrado». El pintor presenta en Birimbao dieciséis pinturas y unos treinta pequeños dibujos.

Al entrar en Birimbao el visitante contempla el suelo de la galería literalmente cubierto de cartones, y una de las paredes está forrada de plástico. «Quería que estuviera de esta forma porque así es como yo tengo el estudio: cubierto de cartones el suelo y las paredes forradas de plástico. Con esta intervención lo que pretendo es producir una instalación con un sentido inmersivo, y traer el estudio a la galería de alguna manera, con el fin de que cuando al espectador entre en la galería se sienta acogido como si estuviera en mi estudio».

A lo largo de la realización de esta serie, la frase del filósofo francés, Georges Didi-Huberman, «desear desobedecer», le hizo reflexionar, «porque me di cuenta de que eso mismo es lo que yo he estado haciendo desde que comencé como pintor a principio de los 90. Yo siempre he tratado de romper lo que sabía, y para romper esos límites necesitaba no ser correcto y olvidar mi propia experiencia, de ahí el título de la exposición. Quería que la obra se autodescubriera y que la pintura me ofreciera imágenes desconocidas«.

Lara-Barranco que cultiva lo que John Cage denomina, 'el culto al azar', dice que éste es, «un concepto que yo no debía olvidar, porque para ir contra la corrección tienes que permitir que sucedan cosas en la pintura que no se esperan. Además, en este período me ha ocurrido que dejo aquello que no me gusta, de hecho hay muchas anotaciones e indicaciones en los cuadros, escribo alguna palabra a lápiz..., y todo eso lo he dejado ahí, porque la cuestión del azar era fundamental para que la pintura avanzara hacia otros territorios».

Pero confiesa que sí ha tapado algunas cosas, porque dado que el proceso de pintar en su caso es lento, «sí, hay cuadros que empecé en el año 2020 y se han terminado cuatro años después. Soy una persona muy rigurosa, observo mucho el lienzo y trato de escuchar a la pintura, y a veces no me dice que el cuadro está terminado, y tienes que seguir añadiendo, y en ese añadir se produce el hecho de tapar parcialmente. He intentado despojarme de prejuicios y actuar como un niño, libre y sin condicionantes».

El pintor se identifica también con otra frase de uno de los artistas más discutidos de la renovación artística del siglo XX, Marcel Duchamp, «él dice que todo lo que se hace es correcto y rechaza luchar por otra opinión y por su contraria. Yo creo mucho en la idea de que la pintura debe valorarse por lo que es, no por la idea preconcebida que yo tenga de hacerla de alguna manera».

En calidad de catedrático de Pintura, tiene muy al día cómo es la percepción que los estudiantes tienen de esta disciplina, y afirma que como consecuencia de las nuevas tecnologías, lógicamente esta percepción ha cambiado mucho. «Los estudiantes saben hoy muchísimo, y lo notas, estás dando una teórica hablas de Lucien Freud o Sol Lewitt y saben quienes son. Los alumnos hoy tienen un conocimiento amplio, pero más superficial. Nosotros en mi generación sin Google teníamos un conocimiento más intenso y amplio aunque tardábamos más. Los jóvenes hoy consumen mucha imagen y a veces no tanto contenido, pero claro tiene su lógica, con 20 años se tiene mucho recorrido por delante aún. Pero sí es verdad que están muy al día de artistas, galerías, corrientes etc. Tienen una ventana en Internet».

La pintura sigue siendo la disciplina de muchos estudiantes, «pero a las nuevas generaciones lo que más les interesa es el diseño gráfico, trabajar la ilustración gráfica a través de la pantalla del ordenador, y con unos programas específicos, eso es para ellos más interesante que el trabajo de taller de la pintura. Hay grupos, claro, que serán las nuevas generaciones de pintores, pero no son mayoría».

No le atraen las nuevas tecnologías

Siendo alguien muy interesado por el conocimiento, las nuevas tecnologías no le han tentado de manera profunda, «yo no he nacido en ese período, y manejo lo que todo el mundo como las redes sociales, y algunos programas básicos que tienen relación con mi trabajo de pintor y profesor que me obliga estar al día. Pero trabajo la pintura como algo directo e intuitivo, y rara vez parto de un boceto, soy más de lanzarme al lienzo en blanco y a lo que vaya saliendo, porque sé que el desarrollo va a ser largo».

'Contra la corrección', de Paco Lara-Barranco Dónde: Galería Birimbao.

Dirección: calle Alcázares, 5.

Cuándo: hasta el 31 de mayo.

Horario: Lunes: de 18 a 21 h. Martes a Viernes de 11 a 13,30 y 18 a 21 h. Sábados de 11 a 13,30 h.

Entrada: libre.

Cree que su obra envejece bien, aunque es el espectador quien tendrá la última palabra, «sí es muy auténtica porque no obedecer a ningún estilo. Yo quería con esta exposición romper los límites, es una forma de rebeldía con la pintura. Entiendo la creación artística basada en la investigación, y cuando es así, no puedes quedarte en lo que ya conoces porque aspiras a la innovación y el descubrimiento. Acabo de cumplir 60 años, pero estoy de corazón, cabeza y emociones, y la forma de mirar las cosas como si tuviera 20 años. La diferencia está en el conocimiento, pero trato de desobedecer eso que conozco, no quiero aferrarme a ello, estaría en un espacio de confort, pero eso no me interesa. En el arte tienes que ser rebelde y abandonar el terreno conocido para que la pintura no salga muerta».

Reconoce no ser un artista mediático, «no es mi condición. Hay artistas que llaman mucho la atención, yo no soy así, pero mirando hacia atrás creo que he sido muy crítico a nivel de ideas y argumentos, sino también en cuanto a las cosas que hacía», reconoce el pintor.

