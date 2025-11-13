La instalación de la artista Donna Huanca transforma una de las capillas del Monasterio de la Cartuja

La antigua capilla de las mujeres, conocida como Capilla de Afuera del Monasterio de la Cartuja hoy sede del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y que da la bienvenida a los visitantes por la denominada Puerta de Tierra, se ha reconvertido estéticamente con la instalación ... de la artista boliviana-estadounidense Donna Huanca (Chicago 1980), titulada 'Mina de Aura'.

'Mina de Aura' es una obra concebida específicamente para Sevilla y para ser instalada en ese espacio específico de la capilla de la Cartuja. Con la comisaría de la ex-directora del CAAC, Jimena Bláquez, que dejó el cargo no hace ni un mes, la pieza reinterpreta el carácter simbólico y espiritual que tuvo en otro tiempo la Capilla de Afuera, vinculada históricamente a los flujos materiales y culturales entre Sevilla y América. Huanca convierte este enclave en una arquitectura viva, creando una atmósfera que evoca el tránsito de energías, memorias y materias. La exposición podrá visitarse desde el 13 de noviembre al 5 de abril de 2026.

La artista explora en su obra sus orígenes de las conexiones entre cosmologías andinas, iconografía barroca y lenguajes contemporáneos, a través de un diálogo entre lo ritual y lo sensorial. Los materiales, como la arena blanca, el acero espejado, las cortinas translúcidas o los pigmentos de los cuerpos crean un entorno inmersivo que invitan al espectador a una experiencia de contemplación y misticismo.

La instalación de Donna Huanca dialoga con la historia del espacio, superponiendo al retablo barroco una pintura de gran formato realizada al óleo sobre una base fotográfica. Esta obra pictórica se complementa con una escultura de acero espejado, orientada para establecer una relación directa con la luz de la capilla y con los visitantes. El espacio está revestido por cortinas translúcidas que filtran la luz natural y lo convierten en una arquitectura suavizada y de apariencia onírica. Por su parte, el suelo se encuentra cubierto por arena blanca que alude a aspectos rituales y efímeros, registrando el paso y el movimiento de quienes transitan la muestra.

Donna Huanca (Chicago, 1980) es una artista multidisciplinar que explora, a través de su obra, la relación entre el cuerpo humano y el mundo natural. Sus instalaciones, concebidas específicamente para cada espacio arquitectónico, integran pintura, escultura, performance, sonido y olor, creando entornos inmersivos. Inspirada en sistemas de comunicación indígenas, Huanca utiliza objetos y materiales como portadores de conocimiento, memoria e información. En sus obras, incorpora performances que amplían su lenguaje visual a través de los cuerpos pintados de los intérpretes. Las pinturas efímeras de estos cuerpos son documentadas y transformadas en nuevas obras, que entrelazan diferentes temporalidades y aluden tanto a la fragmentación como a la conexión de la experiencia humana.

La artista ha realizado exposiciones individuales en instituciones como The Metropolitan Museum of Art (Nueva York, 2025), el Zuzeum Art Centre (Riga, 2024), Faurschou Foundation (Brooklyn, 2023), Museo de Arte de Zapopan (México, 2023), Space K (Seúl, 2023), Henry Art Gallery (Seattle, 2022), Arnolfini (Bristol, 2022), Ballroom Marfa (Texas, 2021), Marciano Art Foundation (Los Ángeles, 2019), Copenhagen Contemporary (Dinamarca, 2019) y Belvedere Museum (Viena, 2018). Su obra forma parte de colecciones como las del Solomon R. Guggenheim Museum (Nueva York), YUZ Museum (Shanghái), Rubell Museum (Miami) y Belvedere Museum (Viena), entre otras.

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo presenta actualmente distintas exposiciones de creadores nacionales e internacionales, a las que se suma la de Donna Huanca. Estas muestras son de artistas como Cachito Vallés, Miguel Benlloch, Sandra Poulson, Kader Attia y Regina de Miguel, y Louise Bourgeois, esta última es la primera que cerrará sus puertas dado que se clausura el día 16 de noviembre.

Dónde: Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Avda. Américo Vespucio, 2. Isla de la Cartuja.

Cuándo: Del 13 de noviembre al 5 de abril de 2026.

Horario: Martes a sábado de 10 a 20 horas. Domingo y festivos de 10 a 15,30. Lunes, cerrado.

Precio: exposiciones temporales: 1,80. Monumento más exposiciones: 3,01 euros.