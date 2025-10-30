Suscríbete a
ABC Premium

Ana Barriga: «Pisé por primera vez un museo, el Bellas Artes de Sevilla, a los 19 años»

La artista vuelve a la galería Birimbao a los diez años de su primera exposición en este espacio que apostó por ella

Ana Barriga ante una de sus obras en la nueva exposición conmemorativa de la galería Birimbao de Sevilla
Ana Barriga ante una de sus obras en la nueva exposición conmemorativa de la galería Birimbao de Sevilla manolo gómez
Marta Carrasco

Marta Carrasco

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Ana Barriga (Jerez, 1984), estaba hojiplática el día que presentó el cartel del Festival de Ópera de Sevilla del que es autora del cartel anunciador, «es que me piden que les firme el cartel», comentaba con auténtico asombro, «la gente está loca, pero bendita ... locura», comentaba.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app