Suscríbete a
ABC Premium

CRÍTICA DE MÚSICA

Willem de Vriend/ROSS: un antes y un después

Con frecuencia comparamos, a veces sin querer, los distintos protagonistas que pasan por la ROSS. Pero esta vez comparábamos al director holandés de la primera parte con la segunda, como si fueran distintos.

Leonor Bonilla (soprano) y Jan Willem de Vriend (director)
Leonor Bonilla (soprano) y Jan Willem de Vriend (director) MARINA CASANOVA

CARLOS TARÍN

Sevilla

TEMPORADA 2025-26

TUTTO MOZART

  • Programa: Selección de obras vocales e instrumentales de Mozart.
  • Intérpretes: Leonor Bonilla (soprano). Real Orquesta Sinfónica de Sevilla.
  • Director: Jan Willem de Vriend.
  • Lugar: Teatro de la Maestranza.
  • Fecha: 04/11/2025.

Dedicarle un programa completo a Mozart no es frecuente, y no porque al salzburgués nos cansemos de oírlo, pero es cierto que queremos variedad y este la tiene sin salir del mismo compositor. Porque la obertura de 'Lucio Silla' no es muy ... conocida, y eso que es la parte más sobresaliente de la ópera de un Mozart todavía joven (17 años), pero que seguía buscando el secreto del éxito. Era su tercer y último viaje a Italia y el barroco estaba todavía muy presente en la península y en un Mozart en formación. Así que la forma mantenía la estructura barroca, con tres tiempos y rápido-lento-rápido; y sin embargo, el primero de estos tiempos era ya una forma sonata sin desarrollo (como la obertura del 'Barbero de Sevilla' de Rossini).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app