El Puro Latino aumenta la temperatura en La Cartuja de Sevilla

Sevilla volvió a convertirse ayer en la capital de la música urbana con la primera jornada de la cuarta edición del Puro Latino Sevilla Fest, una cita anual ya más que afianzada en la ciudad. Este año, el festival recuperó su ubicación original: el interior del Estadio La Cartuja.

El encargado de dar el pistoletazo de salida fue Beéle, que, con su mezcla de ritmos tropicales, inundó el enclave de 'hits' como 'Mi refe', 'Si te pillara', 'Sobelove' o 'Frente al mar'. A pesar de la polémica en la que se ha visto envuelto recientemente, sobre la mala calidad de su directo, el sonido del concierto no fue un problema, se le escuchó perfectamente.

Un dj enmascarado y los típicos pitidos de la atracción de los coches locos dieron la bienvenida a Luar La L. 'Baja y sube' inauguró su actuación. Su show destacó por la interacción con el público: primero subió a Cayetana, una fan, a cantar 'Fantasia', luego, bajó del escenario y se perdió entre las primeras filas de la multitud.

Lamine Yamal en el concierto de Morad víctor rodríguez

En la actuación de Morad, se notó una mayor afluencia de personas. Esta fue la cuarta vez, en las cuatro ediciones que lleva el festival en la ciudad, que el artista pisa este escenario. El barcelonés de origen marroquí incluyó en su setlist temas como 'Corazón puro' y 'MDLR'. En 'Lo que tiene', presentó a un invitado muy especial: Unai Beny Jr, su hijo. También le acompañó el futbolista del Barcelona F.C. Lamine Yamal, pero su presencia pasó desapercibida, dado que no salió del backstage.

Baile, fuego y estrellas

El siguiente fue Eladio Carrión, y lo hizo con la sesión que compuso junto al famoso productor Bizarrap. Todos los presentes acompañaron al estadounidense en todas sus canciones, sobre todo, en 'Vetents', 'Si la calle llama', 'Thunder y Lightning' o 'Sin frenos'.

Eladio Carrión en Sevilla víctor rodríguez

La temperatura siguió aumentando con RVFV, que entró por la puerta grande: con llamas y 'Prendío'. Hace dos semanas, había cantado sobre este mismo escenario de la mano de Lola Índigo, en su gira 'La Bruja, la Niña y el Dragón'.

Al igual que Beéle, su puesta en escena incluyó bailarinas. También dedicó su intervención a los 'hits' que le han llevado al estrellato: 'No quiero amor', 'Mi luz', 'Pa que te enamores', 'Yo no sé', 'Casanova' y, como no, 'Mirándote'. Las emociones fueron en aumento, y con 'Hace calor' subió tanto la temperatura, que RVFV terminó quitándose la camiseta.

Tras la pausa entre una actuación y otra, la pantalla enfocó las manos de unos técnicos colocando la petaca en un pantalón. Había llegado el momento de saltar al ritmo de Omar Montes. Arrancó con 'Yo lo soñé', y continuó con 'Rakata', 'Pantalón', 'Diablita Remix', 'Arena y sal' y 'La Rubia Remix 2'. Su concierto tuvo dos invitados: El Perla, que le acompañó en 'Besitos BB 2.0', y Manuel Amador, el cantante de las Tres Mil Viviendas con el que cantó 'Contigo'.

El madrileño puso el broche de oro con 'Prendío' y todos los que le acompañaban en el backstage saltando sobre la tarima. Omar terminó y un centenar de personas abandonaron el recinto antes de que saliera De La Rose.

De todos los artistas que ayer formaron parte del Puro Latino, la puertorriqueña es la incorporación más reciente a la industria musical. No obstante, llamó la atención su soltura sobre el escenario. La artista demostró confianza, pero, a veces, el espacio pareció quedarse un poco grande.

Las sinergias entre compañeros son una de las herramientas que los artistas cuya carrera aún está despegando suelen utilizar. En su caso, a pesar de llevar poco tiempo, la joven ha colaborado con cantantes de la talla de Mora, Omar Courtz, Quevedo o JC Reyes. Todos estos éxitos, sonaron anoche durante su actuación. También lo hicieron otros temas que tiene en solitario, como 'Los finde'.

Miles de personas formaron parte de la primera de las dos jornadas que este fin de semana tendrán lugar en La Cartuja. El calor no fue un impedimento para que la multitud disfrutara, desde las 19 horas, del Puro Latino.

Esta noche, el festival volverá a acoger a artistas internacionales: DJ Nelson, Omar Courtz, Kapo, Bad Gyal, Duki, Sech y Juan Magán ofrecerán, en unas horas, una velada que promete ser inolvidable.