Sevilla recibe con los brazos abiertos a Guitarricadelafuente en su vuelta a los escenarios

Hace unos meses, Guitarricadelafuente anunciaba su vuelta a los escenarios. Entre los nombres que aparecían en el cartel anunciador, Sevilla ocupaba el tercer lugar. Tras inaugurar la gira por el norte, pasando por Bilbao y A Coruña, el valenciano ha cruzado el país para aterrizar, esta noche, en la capital hispalense. Gracias a la versatilidad de la Sala CITE del Cartuja Center, que cuenta con un sistema de butacas retráctiles que puede transformar la sala en un espacio diáfano, el público tuvo la oportunidad de elegir si prefería vivir el concierto desde la pista o la grada.

Nada más entrar al auditorio, los instrumentos llamaban la atención sobre el escenario, que estaban cubiertos con plásticos e iluminados con una luz cálida. Los 15 minutos de espera pasadas las 21 horas, no se hicieron tan largos gracias a la playlist que Guitarricadelafuente había preparado para la ocasión. Cuando apagaron las luces, dos técnicos destaparon los instrumentos. Acto seguido, los músicos desfilaron por la tarima, hasta ocupar su lugar. Empezó a sonar la música, y el protagonista de la noche apareció sobre el escenario, al poco tiempo, cantando 'Full time papi'.

«Del pueblo» al mundo

A veces, se necesita parar para coger impulso. Eso ha hecho Guitarricadelafuente, y ha vuelto a este mismo auditorio, dos años después, con las pilas cargadas para presentar su nuevo álbum 'Spanish Leather'. «Me siento inmensamente afortunado por estar aquí, con vosotros. Recuerdo que aquí estuve hace dos años. Lo que aprecio de corazón es que, antes de sacar el disco y escuchar las canciones, muchos habíais sacado las entradas», admitió.

Las ganas que tenía Sevilla de disfrutar del cantante en directo eran evidentes, porque la emoción inundaba el ambiente. Incluso el propio artista se había percatado de ello cuando expresó, con el mismo nivel de ilusión que el público, un «¡Menuda energía!». Lo cierto es que se vivió un muy buen ambiente durante todo el concierto, al público se le veía feliz, sobre todo, en temas como 'Agua y mezcal' o el tema que comparte nombre con este periódico, 'ABC', que los asistentes identificaron enseguida al sonar el primer acorde.

La temperatura en el Cartuja Center CITÉ aumentó cuando llegó el turno de 'In my room'. Tras sacar un potro de salto -ese objeto tan odiado en las clases de educación física-, el valenciano interpretó la canción que tiene con Troye Sivan, acompañándola de bailes sensuales y saltos -del suelo al potro, y del potro al suelo-. «¿Os habéis calentado un poquito?», preguntó al terminar la actuación. «Con 40 grados a la sombra en Sevilla, es fácil. Ya he hecho toda la gimnasia del día», aseguraba entre risas.

A lo largo de la noche, sonaron otras canciones de su nuevo álbum, como 'BABIECA!', 'Mataleón', 'Quién teme a la máquina?' o 'Puerta del Sol'. No obstante, también reservó espacio en el 'setlist' para obras anteriores a 'Spanish Leather', «por si alguien no se sabe las nuevas», como 'El Conticinio', 'Sixtinine', 'Tramuntana' o 'Mil y una noches'.

Un tema que tampoco podía faltar era, sin duda, 'Guantanamera', la composición que le lanzó al estrellato. «No me canso de dar las gracias, y creo que una de las últimas canciones tiene que ser la que me cambió la vida. Este viaje de Spanish Leather, para mí ha sido como salir del pueblo para descubrir el mundo».

Guitarricadelafuente en Sevilla manuel gómez

A veces, para pasarlo bien, hay que salirse del molde. Hacer lo que uno quiere, sin pedir permiso. En la música, eso cuesta. Hay quienes se limitan a lo que dicta el algoritmo, ajustan sus canciones a clips de TikTok o a lo que suena en las listas de éxitos. Guitarricadelafuente no va por ahí. Hace la música que le nace, la que le pertenece y le apetece en cada momento. Eso se nota. De ahí que, para él, este 2025 esté siendo, y vaya a ser, un año tan especial.

Sevilla, consciente del trabajo y la búsqueda de identidad que hay detrás de cada una de sus piezas musicales, ha despedido a Guitarricadelafuente como se merece: con un centenar de aplausos, aclamaciones y un auditorio en pie. Mientras tanto, Álvaro daba, por milésima vez, las gracias.

Más temas:

Música

Conciertos

Espectáculos

Sevilla