Conciertos

Salvar Doñana, obreros de la música con espíritu punk: «Podríamos haber escogido otro nombre, pero sería como desperdiciar una valla publicitaria»

Los músicos Curro Morales y Rosana Pappalardo formaron el grupo Salvar Doñana tras su salida de Califato ¾, un proyecto bajo el que se han estrenado con un disco homónimo y una gira que les trae de nuevo a la sala Höllander, el próximo 1 de noviembre

Curro Morales y Rosana Pappalardo forman el grupo sevillano Salvar Doñana. E. M. M.
E. M. Malpartida

Sevilla

Se podría decir que sucedieron casi a la vez. No en el tiempo, pero sí en el momento vital de ambos. Nacimiento y renacer. Su primer hijo llegó a este mundo mientras se empezaba a gestar su primer disco juntos, tras la reciente separación de ... Califato ¾. Entonces, una nueva vida musical y personal se abría paso para Curro Morales y Rosana Pappalardo. «Ha sido un proceso liberador, pero bastante durillo», precisa la propia Pappalardo, quizás una de las voces más reconocibles de la escena sevillana, no sólo por su etapa como califata, sino también por su aparición en multitud de proyectos de la escena más urbana de la capital hispalense. «Este ha sido un proceso donde liberar cosas que teníamos dentro y que necesitábamos sacar. Ha sido más llevadero gracias al niño, que de alguna manera ha dulcificado todo. Sin él, probablemente hubiera sido aún más duro», añade.

