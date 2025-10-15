Así queda el cartel de Interestelar Sevilla tras las nuevas confirmaciones

El Interestelar Sevilla va como un cohete, como su propio símbolo gráfico indica. A los primeros artistas confirmados, con la caída del grupo Love of Lesbian, se suman un buen puñado potente de confirmaciones de indie, pop, rock y electrónica que harán las ... delicias de los seguidores. Esta décima edición del macroevento musical, ubicado en el mismo emplazamiento que años anteriores, la explanada del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) viene bastante fuerte con buenos grupos punteros del panorama musical que se unen al ya atractivo cartel que se presentó hace unos meses.

Como artistas más destacados se encuentran Xoel López, uno de los músicos más solventes y representativos del indie iberoamericano y que repite en 2026. Su música, que fusiona folk, pop, rock y sonidos latinoamericanos, destaca por su sinceridad y energía en directo, consolidándolo como un artista versátil y conmovedor.

No ha querido perderse esta edición Íñigo Quintero que se sube al escenario del evento sevillano, una cita ineludible ya de la primavera musical hispalense. Un joven talento que ha alcanzado el top 1 de las canciones más virales a nivel mundial. Hizo su debut en la escena musical con su primer sencillo, «Si No Estás», que marcó el inicio de una carrera prometedora.

A ellos le siguen Pignoise, banda española de pop punk y rock alternativo que exploran la música con letras que combinan elementos juveniles, emocionales y reflexivos. Igualmente, también estarán presentes Sexy Zebras, grupo musical español de rock alternativo e indie rock, así como Paula Mattheus, cantautora con un aire fresco, mucha personalidad y ganas de explorar todo lo que la música pueda ofrecerle. Posee una voz personal y única y forma parte de una nueva generación de artistas jóvenes emergentes.

Asismimo, en los escenarios del festival se podrá disfrutar del grupo Besmaya, un dúo que busca sonidos alternativos al pop dándole una vuelta de tuerca, haciendo una reinvención entre lo orgánico y lo electrónico, entre los sintetizadores y las guitarras.

El cartel lo conforman ya estos artistas consagrados como Siloé. También les acompañarán en esos dos días de musica indie otros artistas del panorama nacional como Karavana, Mafalda Cardenal, Samuraï y Veintiuno. Al igual que Carlos Sadness, Crystal Fighters, Nil Moliner y Ojete Calor.

Venta de abonos

La venta de abonos para el certamen, que tendrá lugar el 15 y 16 de mayo de 2026, sigue disponible desde 65 euros con gastos de gestión incluidos; no obstante, ya están agotados los VIP de 150 euros pero aún quedan Súper VIP por 200 euros.

Festival Interestelar Sevilla 2026 Dónde: Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), Isla de la Cartuja, Sevilla.

Cuándo: viernes 15 y sábado 16 de mayo de 2026

Entradas: tres tipos de abonos, el general, el VIP y el Super VIP disponibles en la página del festival

Precios: desde 65 euros.

Por su parte, los servicios complementarios del festival siguen ofreciendo la promo recarga para bebida, con la cual desde 50 euros podrás recargar tu pulsera antes de entrar al festival y obtener saldo extra. Se mantienen también las consignas, que en la pasada edición funcionaron y las puedes adquirir desde 4 euros para guardar cosas o cargar el móvil dentro del festival.

Todos los abonos son nominativos: se solicitará nombre, apellidos, correo electrónico del comprador y una foto por asistente para la personalización (gratuita los primeros 20 días; luego costará 20 euros.)