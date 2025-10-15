Suscríbete a
Así queda el cartel de Interestelar Sevilla tras las nuevas confirmaciones

El macrofestival presenta a más artistas punteros del panorama musical para esta décima edición que tendrá lugar en mayo de 2026

Love of Lesbian cancela su concierto en Interestelar Sevilla 2025 por la polémica del fondo de inversión KKR

El cantante Xoel López en el festival Interestelar en 2024
El cantante Xoel López en el festival Interestelar en 2024
María José Lora

El Interestelar Sevilla va como un cohete, como su propio símbolo gráfico indica. A los primeros artistas confirmados, con la caída del grupo Love of Lesbian, se suman un buen puñado potente de confirmaciones de indie, pop, rock y electrónica que harán las ... delicias de los seguidores. Esta décima edición del macroevento musical, ubicado en el mismo emplazamiento que años anteriores, la explanada del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) viene bastante fuerte con buenos grupos punteros del panorama musical que se unen al ya atractivo cartel que se presentó hace unos meses.

