Una noche de «taki taki rumba» en La Plaza de España de Sevilla

Con la llegada del verano, las ganas de fiesta se multiplican, y anoche, la Plaza de España se convirtió en el epicentro del ritmo. Ozuna, Abraham Mateo y Henry Méndez, tres cantantes con reconocimiento internacional, aterrizaron en la joya de Aníbal González para sacar los mejores pasos de baile del público. Asimismo, como los festivales no solo sirven para disfrutar de los clásicos, sino también para descubrir nuevas voces, el cartel se completó con Mafalda Cardenal y Gynebra, dos artistas revelación que se están colando en un centenar de 'playlists'.

Alrededor de 15.000 personas se desplazaron ayer al monumento. Lo hicieron de manera escalonada, pero los primeros en pisar la pista corrieron para conseguir un buen sitio y disfrutar de los artistas lo más cerca posible.

La encargada de abrir el BigSound fue Gynebra. A pesar de que su actuación estaba programada para las 19.15 horas, la valenciana apareció media hora más tarde, lo que retrasó los shows del resto de artistas.

De los cinco cantantes que participaron en el festival, Gynebra era la incorporación más reciente a la industria musical, algo que se notó en su actuación, a pesar de que demostró confianza. En cuanto a repertorio, no faltaron 'Taxista', 'Como un disparo', 'Chocolate', 'Torito' y 'Ese recuerdo'. Además, su debut en Icónica Santalucía Sevilla Fest contó con una invitada especial: la sevillana Carmen Ferre, con la que cantó 'El Merengue', de Manuel Turizo.

El siguiente en pisar la tarima fue Henry Méndez, que enseguida desató las carcajadas del público con un «yo hoy no quería rayos de sol, quería viento», en referencia al calor que hacía. Como no podía ser de otra manera, arrancó por todo lo alto, con 'Rayos de sol'. Este no fue el único éxito con el que sorprendió a todos, también lo hizo con 'Mi reina', 'El tiburón', 'Noche de estrellas' y 'Pa que lo bailes'. Además, interpretó temas de otros artistas, por ejemplo, 'Ella me levantó', de Daddy Yankee, y 'Mi estrella Blanca', de Fondo Flamenco, porque «estando en Andalucía, me apetecía cantar flamenquito».

Con Gynebra, la pista se llenó un 25%, pero Méndez consiguió elevar la cifra a 80%, y dejó al público con la miel en los labios, listos para disfrutar de Mafalda Cardenal.

La alicantina irrumpió sobre la tarima cargada de energía y pidiendo «unas palmitas» para acompañar su 'Ya no hablamos el mismo idioma'. A lo largo del show, presentó su último tema, 'No lo subas a Instagram', y, en más de una ocasión, dejó claro que «he venido para cantar, pero también para hablaros de mis ex novios». A ellos les dedicó obras como 'Normal', 'Vete a la luna' o 'Pa que me cantes en el coche'. No se fue sin interpretar una de sus obras más conocidas, 'Tu fan', cuyas últimas estrofas se habían hecho virales en TikTok en los últimos meses.

Abraham Mateo y sus bailarinas víctor rodríguez

A las 22.30 llegó uno de los platos fuertes de la noche. A estas alturas, la pista estaba llena. Abraham Mateo empezó con 'Todo contigo', y cantó letras que todos conocían: 'Bailarina', 'Quiero decirte', 'Clavaito', 'Girlfriend' e incluso un inédito «remix 2025» de 'Angelito sin alas'. A lo largo de la hora y cuarto que compartió con el público, destacó que «es increíble estar aquí, Sevilla es como mi casa». Finalmente, su actuación culminó por la puerta grande, con 'Señorita'.

El broche de oro a la jornada lo puso Ozuna haciendo un recorrido por su discografía, donde rememoró éxitos como 'Criminal', 'Escápate', 'Adicto', 'Me niego' o 'Hey Mor'. Sevilla se dejó la voz con la mayoría de canciones, pero, sobre todo, con 'Se preparó', 'Qué va', 'China', 'Farsante' y 'Te boté'. «El negrito de ojos claros» cerró el BigSound con 'Taki Taki', llevando la emoción a lo más alto y poniendo punto final a una velada que todos habían disfrutado recordando 'hits'.

