Música para todos los gustos en la cuarta semana de Noches en los Jardines del Real Alcázar

La cuarta semana del ciclo de conciertos Noches en los Jardines del Real Alcázar presentará una gran variedad de ofertas destinadas a todos los amantes de la música. Los primeros en abrir la semana este martes 15 de julio serán Gaddafi Núñez (guitarra española, jarana, charango y voz) y Juana Gaitán (guitarra española y voz), dos intérpretes que ofrecerán este miércoles un programa titulado 'Canción de autor, poesía y literatura latinoamericana'. Gaddafi Núñez yJuana Gaitán son músicos de Perú y Colombia radicados desde hace varios años en España, donde se dedican a la creación y difusión de proyectos musicales de raíz latinoamericana. Además de sus facetas como investigadores de estas músicas, ambos han ocupado gran parte de su trayectoria musical a la composición de canciones. En su concierto ofrecerán un viaje inolvidable por los paisajes sonoros y literarios de Latinoamérica. Con una propuesta íntima, este dúo nos ofrecerá un repertorio autoral en el que estará presente la poesía y literatura latinoamericana.

El dLa segunda propuesta vendrá de la mano de Chema Saiz (guitarra) y Federico Lechner (piano). Ambos forman el grupo Satie for Two, que actuará este miércoles 16 de julio. El dúo nace en 2024 como un homenaje en clave de improvisación y de jazz a la música del genio francés Erik Satie, un compositor inclasificable y único. Tanto Chema Saiz como Federico Lechner son grandes admiradores de la música de Satie y llevan años trabajando en ella, y ambos tienen una dilatada experiencia tanto en el jazz como en el clásico, por lo que son la pareja perfecta para llevar a cabo este homenaje. El programa que interpretarán se titula 'Satie for jazz'.

El jueves 17 de julio le tocará el turno a Synthèse Quartet. Esta formación está integrada por Javier Valero (saxofón soprano), Ángela Romera (saxofón alto), Aina Font (saxofón tenor) y Raúl Flox (saxofón barítono). Inicialmente son guiados por Ángel Soria (Sigma Project) y más tarde profundizan en la música de cámara de la mano del pianista Brenno Ambrosini y del violinista Marc Oliu. Actualmente, la formación reside en Berlín donde mantiene un estrecho contacto con los miembros de Artemis Quartett (Gregor Sigl o la actual concertino de la Berliner Philharmoniker, Vineta Sareika) en la Universität der Künste de la capital alemana. Presentarán en Noches en los Jardines del Alcázar un programa titulado 'El árbol de las artes', con música de Grundman, Vivaldi, Turina e Iturralde.

El cuarto concierto de esta semana, el viernes 18 de julio, actuará Collegium Musicum Madrid . Este dúo está formado por Manon Chauvin (soprano) y Manuel Minguillón (cuerda pulsada). Dirigido por Manuel Minguillón, Collegium Musicum Madrid se crea en 2013 con la idea de recuperar y difundir el patrimonio histórico musical de los siglos XVI, XVII y XVIII con criterios historicistas. El conjunto trabaja un amplio repertorio que abarca diferentes periodos estilísticos, desde el renacimiento hasta el barroco con muy variadas formaciones, desde el dúo con grandes solistas como Carlos Mena, María Espada o Filippo Mineccia, hasta las producciones operísticas. En el Alcázar interpretarán el programa 'Ay amor, ay ausencia (La canción del Siglo de Oro)', con piezas de Juan Hidalgo, Gaspar Sanz, Domenico Mazzocchi, José Marín y otras anónimas.

Conciertos en Noches en los Jardines del Real Alcázar. Dónde: Jardín del Cenador del Real Alcázar.

Dirección: acceso por la Puerta de la Alcoba, que está situada en el Paseo de Catalina de Ribera (Jardines de Murillo) esquina con calle San Fernando

Cuándo: conciertos del 15 al 19 de julio.

Horario: Los conciertos comienzan a las 22.30 horas, pero se puede acceder a los jardines desde las 21 horas.

Precio: 7 euros.

Entradas: Bancatrix.

La semana de conciertos de Noche en los Jardines del Alcázar se cerrará este sábado 19 de julio con el Dúo Scarbó, integrado por Laura Sánchez y Cristina Lucio-Villegas (piano a cuatro manos). Fundado en 1999 con el nombre de Dúo Hammel-Sánchez, lo integraron en su momento Elena Hammel y Laura Sánchez. Desde su formación, el dúo ha recibido premios en cada uno de los concursos internacionales de Música de Cámara en los que han participado. Sus conciertos en grandes auditorios, su participación en festivales de música mundialmente reconocidos y sus colaboraciones con orquestas sinfónicas les han hecho cosechar importantes éxitos a ambos lados del Atlántico. Desde 2015 el Dúo Scarbó está compuesto por una de sus fundadoras, Laura Sánchez, y la pianista española Cristina Lucio-Villegas. Ambas interpretarán el programa 'Tres apellidos franceses', con el que celebran el 150 aniversario del nacimiento de Maurice Ravel, el centenario de la muerte de Erik Satie y el 150 aniversario de la muerte de George Bizet.