Miss Caffeina despide el verano a lo grande en Sevilla

A estas alturas de septiembre, las vacaciones parecen cosa de otra vida. Sumergidos en la vorágine de la rutina, hay semanas que se hacen eternas. A veces, parece que el viernes está a la vuelta de la esquina, cuando en realidad apenas se ha alcanzado el ecuador de la semana. Por suerte, ciclos como 'Patio de la Diputación + Metrópolis' hacen los días más llevaderos. La música es medicina para el alma, y ayer, Sevilla disfrutó de una buena dosis de Miss Caffeina.

Hace cuatro meses, también día 17, pero de mayo, la banda inundaba de pop-rock-indie cada rincón del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC). Anoche, los grandes temas de su discografía retumbaron por las paredes del Patio de la Diputación de Sevilla. Ambos shows formaron parte de la misma gira, la única diferencia fue que, al ser un concierto propio -en el Interestelar compartían cartel con una infinidad de artistas-, el trío pudo alargar su actuación y profundizar en los grandes éxitos de su discografía.

El inicio de la cita estaba previsto para las 21 horas, pero terminó retrasándose unos minutos. Gran parte del público lo agradeció, porque la mayoría de asistentes apuró hasta casi el último segundo su llegada. Mientras tanto, la espera fue amenizada con himnos como 'Dancing Queen', de ABBA, o 'Maniac', de Michael Sembello, entre otros.

«¡Cantaremos, gritaremos!»

'¡Oh! Sana' llegó después de la introducción, y fue el punto de partida de la jornada. Alberto Jiménez irrumpió sobre el escenario vestido con una capa similar -pero en azul eléctrico- a la de los monjes que se proyectaron en la pantalla durante los primeros segundos del show. «Es un placer estar despidiendo el verano con vosotros», confesó, una vez terminado el tema.

Desde la grada, se podía ver cómo Sevilla, cada vez, se iba soltando más. Con la primera canción se mecía de un lado a otro, al igual que en 'Punto muerto'. Sin embargo, 'Cola de pez (Fuego)' dio la bienvenida a la energía, sobre todo, en cuando en el estribillo la letra decía «¡las manos en alto!».

Para aprovechar el tiempo al máximo, el grupo tocó una canción detrás de otra, y en el 'setlist' destacaron piezas como 'Bla Bla Bla', 'Debería estar brillando', 'Capitán', 'Por si', 'Átomos dispersos', 'Y de repente' o 'Sábado'. En esta batería de temas, apenas se incluyeron discursos, salvo cuando Alberto introdujo 'Me voy' viajando al 2020: «La que viene ahora pertenece al disco El Año del Tigre. Fue un disco difícil de hacer porque estábamos en pandemia. Tenemos un sentimiento agridulce con ese álbum por las circunstancias, pero hay canciones a las que les tenemos mucho cariño, como a esta».

El vocalista volvió a pronunciarse en otro momento, esta vez, para recordar que «el próximo 17 de octubre sale nuestro nuevo disco. Si no es el mejor, puede que sea de los mejores que hemos hecho.Habla sobre las fases del duelo». Hay una muy concreta que habla sobre la rabia. Desde esa rabia y ese rencor, salen canciones, como esta», añadió al inicio de 'Que seas feliz'.

Los momentos álgidos de la velada se vivieron con 'Cuando acabe el verano', 'Dancetería', 'Oh Long Johnson', y, como no, también con 'Reina'. En las tres primeras, los allí presentes no dejaron de saltar, mientras que en la última, siguieron las letras casi a pleno pulmón. No obstante, las interpretaciones más memorables fueron las dos últimas: 'Mira cómo vuelo' y 'Para toda la vida'. La pregunta es: ¿realmente hubo alguien que no lo diera todo durante esos seis minutos?

Los madrileños abandonaron el escenario dejando a Sevilla con las pilas cargadas, pero también con ganas de más. Casi veinte años después de que cuatro jóvenes coincidieran en un foro de 'Buenas Noches Rose', Miss Caffeina sigue llenando escenarios y colgando carteles de 'sold out', tal y como demostraron anoche en Sevilla.

