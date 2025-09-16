Alberto Jiménez, de Miss Caffeina: «Parar nos ha permitido vivir, componer y escribir, y nos ha hecho cogerlo todo con más ganas»
La banda madrileña volverá a Sevilla el 17 de septiembre con un concierto dentro del 'Festival del Patio + Metrópolis', donde presentarán algunos temas de su nuevo disco 'Buenasuerte'
Miss Caffeina regresará a Sevilla para ofrecer un concierto muy esperado dentro del 'Festival del Patio de la Diputación + Metrópolis' el 17 de septiembre, que ya ha aparece con el cartel de 'sold out'. La banda madrileña se ha consolidado ... como un referente de la música indie gracias a sus casi dos décadas de trayectoria. El grupo original incluía a Alberto Jiménez (voz), Sergio Sastre (guitarra), Antonio Poza (bajo), Álvaro Navarro (guitarrista) y Román Méndez (batería). Con el tiempo, algunos miembros abandonaron la formación: Román lo hizo en 2014 y Álvaro en marzo de 2022. Desde entonces, Miss Caffeina ha continuado como trío, con Alberto, Sergio y Antonio, manteniendo su esencia y su capacidad para conectar con el público.
Tras anunciar en 2023 su retirada y una gira de despedida, la banda se ha tomado un tiempo para componer y preparar nuevas ideas, regresando por todo lo alto: con el anuncio de su nuevo disco 'Buenasuerte'. De ahí que el concierto en Sevilla será la oportunidad perfecta para disfrutar de sus grandes éxitos, así como de algunas de las canciones del próximo disco, que verá la luz el 17 de octubre.
- El 17 de septiembre volverán a Sevilla, con 'sold out' en el ciclo 'Festival del Patio + Metrópolis'. ¿Qué significa para ustedes ver que su público sigue respondiendo así después de tantos años?
- Que después de tanto tiempo sigamos pudiendo sacar música, haciendo giras y que estén pendiente de lo que hacemos, es muy bonito, además de un privilegio para nosotros, la verdad. Nos sentimos muy afortunados. Esta es la segunda vez que tocamos en Sevilla con esta gira, así que estamos contentísimos.
- ¿Qué puede esperar la ciudad de este concierto?
- Será un show más largo que el anterior que dimos en Sevilla. Estarán las canciones que todos esperan escuchar y algunas nuevas del nuevo disco. Yo espero que sea un concierto emocionante para todo el mundo que quiera venir.
- ¿Cuáles son los temas que más les piden tocar en directo?
- Casi siempre los singles: 'Mira cómo vuelo', 'Merlí', o 'Reina'. Aunque a veces estemos cansados de tocarlas, cuando vemos la reacción del público lo pasamos genial.
- Han pasado casi dos décadas desde que formaron el grupo. ¿Qué piensa cuando echa la vista atrás a ese 2006?
- Nosotros no somos muy de hacerlo, pero claro, cuando piensas que han pasado casi 20 años, sí que es muy fuerte. Hemos currado muchísimo, hemos hecho muchas cosas y mucha música diferente, eso nos hace sentir muy llenos. Eso sí, intentamos no revisitar demasiado el pasado, sino pensar que somos una banda nueva cada vez que sacamos música.
- ¿Cuál considera que es la clave de su éxito?
- Es difícil verlo desde dentro. Quizá el lenguaje y la forma de contar las cosas, que han conectado con diferentes públicos a lo largo del tiempo. Hemos tenido la suerte de conectar con la gente, aunque no sepamos decir exactamente por qué.
- Han vivido de primera mano la explosión y transformación del indie en España. ¿Cómo han afrontado esa evolución?
- Las cosas han cambiado mucho en estos últimos 15 años, pero instintivamente hemos sabido adaptarnos. Nunca hemos sentido que nos quedábamos atrás. No somos impermeables a lo que se hace y creemos que se aprende mucho de la gente joven. Ahora mismo se está haciendo muy buena música en España y nos sentimos cómodos en este ambiente más permisivo en cuanto a sonido.
Miss Caffeina en Sevilla
-
Fecha y hora: 17 de septiembre a las 21 horas.
-
Lugar: Patio de la Diputación, Diputación de Sevilla.
-
Entradas: agotadas.
- Hace unos meses volvían del parón que hicieron tras cuatro años de gira. ¿Qué ha supuesto esta pausa?
- Parar nos ha permitido vivir, componer y escribir. Esta vez, aunque internamente estábamos trabajando, parar de cara al exterior era necesario, y nos ha hecho cogerlo todo con más ganas.
- En este descanso, ¿ha habido alguna canción especialmente terapéutica de componer?
- Todas. El nuevo disco gira en torno a las fases del duelo, y cada fase es importante y necesaria. Ha sido totalmente terapéutico en conjunto.
- ¿Qué obra cree que conectará mejor con la audiencia?
- 'Aunque seas feliz' está siendo una grata sorpresa. Ese sentimiento visceral de rabia y despecho conecta, y está conectando, mucho con todos.
- ¿Alguna vez han sentido la presión de tener que sacar música constantemente para no caer en el olvido?
- En alguna ocasión nos ha surgido el miedo de desaparecer un año y que la gente no nos espere, pero tampoco es algo que nos haya preocupado demasiado. La industria va rápido, pero también en otras épocas se sacaban discos cada año. Nosotros nos sentimos cómodos sacando discos cada tres años, y creemos que es lo ideal.
- ¿Qué sueños les quedan por cumplir como grupo?
- Todos. Siempre puedes ser más grande, llegar a más gente, hacer cosas diferentes, mejorar.
