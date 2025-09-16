Suscríbete a
Alberto Jiménez, de Miss Caffeina: «Parar nos ha permitido vivir, componer y escribir, y nos ha hecho cogerlo todo con más ganas»

La banda madrileña volverá a Sevilla el 17 de septiembre con un concierto dentro del 'Festival del Patio + Metrópolis', donde presentarán algunos temas de su nuevo disco 'Buenasuerte'

Miss Caffeina actuará el 17 de septiembre en Sevilla
Paula Mateo

Paula Mateo

Sevilla

Miss Caffeina regresará a Sevilla para ofrecer un concierto muy esperado dentro del 'Festival del Patio de la Diputación + Metrópolis' el 17 de septiembre, que ya ha aparece con el cartel de 'sold out'. La banda madrileña se ha consolidado ... como un referente de la música indie gracias a sus casi dos décadas de trayectoria. El grupo original incluía a Alberto Jiménez (voz), Sergio Sastre (guitarra), Antonio Poza (bajo), Álvaro Navarro (guitarrista) y Román Méndez (batería). Con el tiempo, algunos miembros abandonaron la formación: Román lo hizo en 2014 y Álvaro en marzo de 2022. Desde entonces, Miss Caffeina ha continuado como trío, con Alberto, Sergio y Antonio, manteniendo su esencia y su capacidad para conectar con el público.

