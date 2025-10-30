Suscríbete a
música clásica

Michel Plasson lleva a la Sinfónica de Sevilla a un 'Gran viaje' musical con Berlioz y Ravel

Bajo el nombre 'Le Grand Tour', el maestro francés dirige un programa de inspiración romántica y color impresionista, junto a la violinista Lise Berthaud

La ROSS aumenta un 57% el público de sus conciertos y alcanza los 1.300 abonados

Michel Plasson dirige este jueves y el viernes a la Sinfónica de Sevilla
Michel Plasson dirige este jueves y el viernes a la Sinfónica de Sevilla
La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) ofrecerá este jueves y el viernes, a las 20.00 horas, en el Teatro de la Maestranza, su cuarto programa de abono de la temporada sinfónica, un recorrido por la música francesa titulado 'Le Grand Tour'.

Al ... frente de la orquesta estará el maestro Michel Plasson, una de las batutas más reconocidas y queridas de Francia, además de director honorario de la ROSS, con quien mantiene una estrecha relación desde hace décadas. El programa celebra la riqueza expresiva del Romanticismo y el refinamiento del Impresionismo francés con tres joyas del repertorio sinfónico.

