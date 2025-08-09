Steve Harris en una imagen de archivo de un concierto en 2018

El líder de Iron Maiden Steve Harris regresa a Sevilla con su banda paralela British Lion El emblemático bajista protagoniza un concierto el domingo en la sala Custom del polígono Calonge

La sala Custom, en la calle Metalurgia del polígono Calonge, acogerá la tarde de este domingo una visita estelar con el nuevo desembarco de Steve Harris, bajista y líder de la legendaria banda británica de heavy metal Iron Maiden, quien recala de nuevo en Sevilla con su grupo paralelo British Lion.

El veterano bajista hace escala de nuevo en Sevilla, para protagonizar un concierto como el que ya diese en esta misma sala el verano de 2024 también con British Lion; desafiando otra vez las vicisitudes implícitas en convocar a sus seguidores en la capital andaluza en pleno periodo vacacional.

Steve Harris ya había visitado la ciudad hispalense con motivo del concierto de Iron Maiden en julio de 2016 en el estadio de la Cartuja, ante aproximadamente 15.000 espectadores, evento que constituyó el segundo directo de la «Dama de Hierro» en Sevilla.

Y es que fue en noviembre de 1998 cuando los británicos Iron Maiden tocaron por primera vez en el ámbito de la ciudad hispalense, con un concierto en el velódromo de Dos Hermanas.

A finales de noviembre de 2019, recordémoslo, Sevilla volvía a recibir la visita de uno de los miembros de los míticos Iron Maiden, con un singular monólogo protagonizado por su vocalista, Bruce Dickinson, en el espacio Cartuja Center.

Concierto de British Lion Dónde: Sala Custom.

Dirección: Calle Metalurgia. Polígono Calonge.

Cuándo: 10 de agosto.

Horario: apertura de puertas a las 19 horas.

Precio: 33 euros.

Entrada: Sala Custom.

Esta nueva visita de Steve Harris a Sevilla constituye en cualquier caso una importante oportunidad de disfrutar del directo de toda una figura internacional del heavy metal, después de que la gira de 2025 de Iron Maiden contase con un único concierto en España, celebrado el pasado 5 de julio en Madrid.

