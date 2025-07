Kylie Minogue protagonizó el mejor fin de fiesta para un histórico Icónica

Si hay algo que distingue a la artista australiana Kylie Minogue es haber conseguido lo que prácticamente no ha logrado nadie. Sin hacer ruido, con idas y venidas, además de varias resurrecciones e incluso de enfermedades en el camino, ha logrado alcanzar el puesto número 1 de los artistas más vendedores en las Islas Británicas durante cuatro décadas distintas. Todo un logro espectacular en un mundo tan duro y cambiante como la música.

En 1980, 1990, 2000 y 2010, Kylie ha conseguido sacar de su chistera éxitos que han sido coreados en medio mundo y que fueron el armazón principal del concierto que ofreció como cierre del Icónica Santalucía Sevilla Fest, evento del que ABC de Sevilla es patrocinador. Es una artista que une a generaciones que en principio no tienen nada en común entre sí, por ello su recital fue un cierre perfecto a un festival que apuesta por lo ecléctico y por unir a personas de todo tipo, edades y gustos musicales. Poco tiene que ver la Kylie de los ochenta que rivalizaba con Madonna en popularidad con la artista que se maravilló por poder ofrecer su concierto en un escenario de la talla de la Plaza de España de Sevilla, y fue ella la que unió en una agradable noche de julio a madres con hijas, e incluso a abuelas, abuelos y a fans que llegaron desde todos los puntos de Andalucía para poder ver de cerca a la que está considerada como una de las más destacadas representantes del pop. Una diva del pop que volvió a demostrar una vez más el poder de la reinvención.

Antes de que las 12.000 personas que abarrotaron el recinto sevillano comenzaran a disfrutar de la presencia de una artista que actuaba por primera vez en la capital andaluza, la artista y DJ británica Jodie Harsh se encargó de calentar el ambiente. Actuaba como telonera, consiguiendo conectar con la audiencia gracias a una propuesta muy fresca, en la que el pop y el house se daban la mano de forma alternativa. Un sonido muy en consonancia con el mismo enfoque que puso en lo más alto de las listas de ventas a Kylie a comienzos del siglo XXI y del que sigue siendo en la actualidad una de las principales representantes.

Después de este goloso aperitivo llegaba el momento más esperado desde que hace ya varios meses se anunciara que la Minogue sería la encargada de cerrar la quinta edición de un festival que se ha abierto paso a grandes zancadas en el panorama internacional de los festivales de verano. Un concierto que además tenía el atractivo de ser, junto al que ofreció el pasado 12 de julio en Bilbao, el único de la gira de presentación del disco 'Tension II' (2024) que iba a pasar por tierras españolas. Por ello, fueron muchas las personas que siguieron con expectación el desembarco de la diva australiana en la plaza de España.

A lo largo de su carrera, Kylie ha editado la friolera de 17 discos, por lo que la tarea de componer un set list para un concierto, se complica de forma importante a estas alturas. Así, en su concierto en Icónica, la artista recorrió su carrera a través de canciones que están incluidas en 10 discos diferentes, entre los que destacaron 'Fever' (2001), 'Tension' (2023) o 'Aphrodite' (2010), además de temas incluidos también en discos como 'Disco' (2020) o 'Rhythm of Love' (1990).

Cuando el público estaba todavía casi acomodándose y frotándose los ojos disfrutando de la gran propuesta visual desplegada en el concierto, con la presencia de una bonita iluminación y las grandes pantallas que ya son marca de la casa en Icónica, llegó uno de los primeros grandes himnos, como fue el caso de 'In your eyes'. Uno de los temas incluidos en su disco 'Fever', que significó la auténtica resurrección de las cenizas de Kylie.

La artista lo dio absolutamente todo desde el comienzo del concierto, mostrándose muy comunicativa, afirmando «hoy es el último show de este maravilloso festival y para mí es la primera vez que canto delante de vosotros. Estoy muy feliz». Apoyada por una contundente banda, cuerpo de baile y un espectacular trío de voces, Kylie firmó un espectáculo redondo, con un sonido prácticamente perfecto y demostrando que domina la escena y la cámara como nadie. Incluso sacó a un fan de las primeras filas –Alejandro-, al que le entregó una rosa blanca e invitó a cantar a capella con ella.

No faltaron algunas versiones a lo largo del show, entre las que destacaron temas como 'On a night like this' o la famosa y ochentera 'The Loco-Motion', incluida en su primer disco de nombre homónimo (1988). En todo momento Kylie demostró estar en un gran momento, con la energía que le confiere haber estado cinco años fuera de los escenarios.

Poco a poco seguían cayendo temas muy conocidos como 'Edge of saturday night' y por supuesto una de las mayores explosiones de alegría de la noche, como fue el caso de su archiconocida 'Can't get you out of my head', sin lugar a dudas el momento álgido de la velada, para terminar la primera parte del show con la agradable 'All the lovers'.

Todavía quedaba artillería pesada, demostrando Kylie que no quiere vivir del pasado, y sacándose de la chistera éxitos más recientes de su repertorio como 'Padam, padam' –esta muy coreada y bailada- y terminar con 'Love at first sight', otro tema del fantástico 'Fever'.

Todo ello en una noche en la que se pudo percibir en todo momento el sabor a despedida, ya que se trataba del último concierto de la quinta edición de un festival que ha conseguido que Sevilla sea el centro de las miradas durante más de un mes y medio, que daba el pistoletazo de salida el pasado 30 de mayo con también toda una figura de talla internacional como Justin Timberlake. Chayanne, Pet Shot Boys, Maná, Cypress Hill, Megadeth o Jean Michel Jarre, han sido sólo algunos de los nombres que han puesto en lo más alto una edición que ha vuelto a sorprender por la apuesta por el eclecticismo y la variedad más absoluta.