Justin Timberlake logra un milagro musical en la Plaza de España en el inicio de Icónica Santalucía Sevilla Fest

Icónica Santalucía Sevilla Fest se ha vestido de largo este viernes con una primera gran fiesta musical en una noche especialmente calurosa. El festival, que patrocina ABC, ha subido este año en su apuesta de calidad gracias a este primer concierto, que ha reunido a 16.000 personas. El culpable ha sido Justin Timberlake, que ha iniciado en la capital hispalense su gira europea 2025 con un único concierto exclusivo en España.

Con una puntualidad más que británica, ya que es estadounidense, el músico ha salido al escenario de la Plaza de España con una cazadora blanca, gafas de sol y pantalones cortos negros. Entonces se ha desatado la histeria de miles de personas mientras coreaban uno de los clásicos del americano, 'Mirrors'.

A partir de ahí ha seguido la apoteosis con 'Cry me a river', canción que en directo tiene un tono hipnótico. Timberlake se ha sentido muy a gusto toda la velada con el público sevillano, llegando a pronunciar alguna que otra palabra en español a la vez que abordaba temas como 'No angels', de aires funky.

El ex líder de NSYNC no ha parado de moverse por el escenario al tiempo que el respetable repetía sin cesar el estribillo de 'My love' y las letras se proyectaban en la pantalla.

Hay que destacar igualmente el esfuerzo de Icónica Santalucía Sevilla Fest en mejorar el sonido con respecto a otras ediciones anteriores.

Tras felicitarle el cumpleaños a una fan que estaba en las primeras filas, el cantante ha seguido su propuesta R&B con 'Sexy ladies', canción que recuerda al mejor Prince.

La fiesta ha continuado con otros clásicos como 'Señorita' o 'Summer Love'.

Pero no todo el mérito del concierto se lo ha llevado sólo el popular cantante y actor, ya que ha venido acompañado de una gran banda, especialmente brillante en sus metales y en la figura del bajista. Todos ellos lograron el milagro del sonido funky.

La parte más animada del concierto ha llegado con un tema, 'Cant stop the feeling', que conocen muy bien los más pequeños de la casa gracias a la película 'Trolls'. Con unas proyecciones muy coloridas, Timberlake no ha parado de bailar este clásico moderno.

También ha habido momentos acústicos para abordar cortes más intimistas como 'Selfish'. Ahí ha recordado que hacía «mucho tiempo» que no venía a España.

Tras la tranquila 'What goes around', han vuelto los sonidos R&B con 'Holy Grail' y 'TKO'.

La temperatura ha vuelto a subir con la salida de DJ Hypes, con el que ha interpretado 'Let the groove' y 'Sexy back'. Sin solución de continuidad, ha llegado el final con 'Until end of time', un cierre perfecto para una noche que será difícil de olvidar.