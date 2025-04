Juan Pérez Floristán: «Hace años hubieran flipado al saber que la Sinfónica iba a hacer 'La consagración de la primavera' y Bartók»

Juan Pérez Floristán (Sevilla, 1993) es de los pianistas que tienen siempre una agenda cargada de conciertos y proyectos. A pesar de ser un músico que cuenta desde hace años con un gran reconocimiento nacional e internacional, nunca olvida sus raíces sevillanas ni tampoco ... su compromiso con las dos grandes instituciones musicales de la ciudad: el Teatro de la Maestranza y la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. En el coliseo maestrante ofreció el pasado domingo un concierto de cámara con otros tres grandes intérpretes: Michael Barenboim, Joaquín Riquelme y Pavel Gomziakov. En cuanto a la Sinfónica, tocará con la ROSS hoy y mañana en el Maestranza el 'Concierto para piano y orquesta número 1' de Béla Bartók bajo las órdenes de Eun Sun Kim. El programa Gran Sinfónico 9 se completa con 'Petrushka' de Stravinsky.

—Ofrecer tres conciertos en una misma semana en el Teatro de la Maestranza es un lujo para cualquier intérprete, ¿no es así?

—Yo estoy encantado. Siempre es un honor poder tocar en mi ciudad. Así demuestro un repertorio amplio y le regalo al público un gran abanico de estilos. El fin de semana pasado hicimos un cuarteto con un piano más melódico y armónico de Brahms y Fauré. Y ahora voy a tocar con la Sinfónica de Sevilla el concierto número uno de Bartók, que es un piano más percusivo y vanguardista.

—Con este concierto sigue su propósito de interpretar los tres conciertos para piano de Bartók con la Sinfónica de Sevilla.

—Ojalá se completen los tres. Sólo me quedaría ya el segundo. El año pasado toqué el tercer concierto. Este primero se tendría que haber hecho hace dos temporadas, pero se pospuso por la huelga de la Sinfónica. Para la temporada siguiente tocaríamos el número dos. El primero es el concierto más desconocido y es el que encierra más dificultad.

—¿Por qué es tan atractiva la obra para piano de este compositor?

—Este concierto de Bartók lo tiene todo. El año que viene cumple su centenario. Es una obra hija de su tiempo. La vanguardia de Stravinsky, Prokofiev, Debussy y Ravel, todo eso se nota en la obra. Es un concierto con una orquesta enorme. Pocos compositores han añadido algo a la técnica del piano. El primero fue Beethoven. Luego estuvieron Chopin y Liszt, pero el siguiente en aportar cosas a la técnica del piano fue Bartók. Logró que el piano se tocara de forma distinta. Es una obra donde los cuatro percusionistas se ponen alrededor del piano y no detrás como es usual porque la percusión tiene mucho papel. Bartók trata el piano como instrumento solista y como instrumento de percusión. Además, la música te lleva a la música folclórica del este de Europa. Hace cien años la gente no se iba a los Cárpatos con un fonógrafo de Edison a grabar a una señora cantando. Bartók es uno de los etnomusicólogos más importantes que ha habido. Se iba a grabar a los campesinos en vivo, en su salsa. Ellos cantaban y tocaban los instrumentos. Hay fotos de él grabando con el fonógrafo y se conservan algunas de esas grabaciones. Luego él transcribía con un papel pautado los ritmos e inflexiones de esas melodías. Usaba esas melodías en sus composiciones o creaba melodías basadas en la música popular. La influencia popular en este concierto es tremenda, pero dentro del lenguaje vanguardista de su momento.

—¿Qué supone de nuevo tocar con la Sinfónica este tipo de repertorio?

—Es un reto como pocos he hecho en mi vida, y además en mi casa. Yo lo propuse porque era jugar en casa con un reto mayúsculo. El primero y el segundo conciertos de Bartók son los más difíciles de tocar porque son los más escritos. Es muy importante para la orquesta este tipo de repertorios. La orquesta se creó como un proyecto de gran sinfonismo capaz de tocar obras como 'La consagración de la primavera', que tocaron la semana pasada o una ópera de Wagner o Strauss. Ya que el proyecto fundacional de esta orquesta era tocar obras de gran formato como Mahler, para poder demostrar el músculo de la ROSS era bueno buscar a otro de los grandes del sinfonismo como es Bartók. Que se interpreten este tipo de obras como las de Bartók pone de relieve el sentido por el que nació esta orquesta. Hace años lo hubieran flipado si hubieran sabido que la Sinfónica iba a hacer seguidos 'La consagración de la primavera' o uno de los conciertos de Bartók. Todo eso es un logro que no hay que dar por sentado ni por salvado. Construir cuesta mucho más que destruir. Si al final la población decide que le da igual y que es caro tener una orquesta, hay cosas infinitamente más caras. No es lo mismo decir caro que demasiado caro.

—En apenas un par de semanas los sevillanos hemos podido ver en el Maestranza a los dos grandes pianistas andaluces de las últimas décadas: Javier Perianes y usted.

—Que Javier Perianes estuviera la semana pasada con la Philharmonia Orchestra de Londres y yo esta semana indica que las cosas pintan bien. No tuve la oportunidad de ver su concierto de Sevilla, pero desde pequeño he visto a Javier Perianes. Mi padre (el director de orquesta Juan Luis Pérez) lo dirigió en la integral de los cinco conciertos de Beethoven en 2013.

—Después de esta intensa semana por Sevilla, ¿qué viene en los próximos meses?

—El Martes Santo toco un recital en el Wigmore Hall de Londres con obras de Ravel, Beethoven, Schumann y Schubert. En mayo grabo mi próximo disco de música de cámara con mi trío VibrArt. La grabación se hará alrededor del concierto que tocaremos en Zaragoza. Grabamos el concierto y los ensayos. También actuaré con Josep Pons y la Orquesta Nacional de España. Haremos 'Noche en los jardines de España' de Falla. En junio presidiré también el jurado del Premio Ricardo Viñes.

—En estos tiempos de zozobras con la crisis de los aranceles, ¿qué es lo que puede aportar la música a las personas?

—Yo sé el papel que juega la música en mi vida. Aunque llegue un momento en el que no pueda tocar el piano, la música seguirá siendo algo importante para mí. Es el público quien tiene que decidir qué es la música para ellos. Hago una plegaria al público: luchar por lo que consideras valioso en tu sociedad es más fácil de lo que parece. Se lucha por la música comprando entradas para conciertos. Están las redes sociales y youtube, pero apoyar la música es más fácil de lo que parece. Igual que se influye en un país votando, una de las mayores vías de influencia es a través del consumo. Si te gusta el cine, levántate del sofá y ve al cine por ejemplo al cine Avenida de Sevilla.

—Hace unos meses salió en La Revuelta de David Broncano y su entrevista se hizo viral.

—Fue una buena experiencia. Había estado en La Resistencia. La Revuelta es otro nivel. Tiene mucho impacto. Me llevo bien con David Broncano. Me sentí muy cómodo. Intenté ser quien soy, ni para mejor ni para peor. Hubo gente a quien le gustó y otros a los que no. Después uno no puede controlar ya si destacan la entrevista en las redes sociales con un titular o con otro.

Concierto de Juan Pérez Floristán con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla Dónde: Teatro de la Maestranza.

Dirección: Paseo Colón, 22.

Cuándo: 10 y 11 de abril.

Horario: 20 horas.

Precios: desde 20 euros.

Entradas: Sinfónica de Sevilla.

—¿Después del concierto que ofrecerá el Martes Santo en Londres, tendrá tiempo para disfrutar la Semana Santa en Sevilla?

—El Miércoles Santo vuelvo a Sevilla y voy a estar ya todo el tiempo esa semana. Esperemos que no llueva a partir de esas fechas. Hace mucho tiempo fui hermano de la Carretería. Salimos sólo dos años de los cinco o seis que fui hermano porque el resto llovió. Luego me borré porque soy ateo. A mí no me gustan nada las bullas. Esta ciudad se ha vendido al turismo de manera desvergonzada. Si antes no se cabía, ahora ya ni te digo.