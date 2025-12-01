El Jazz llega al teatro Central con un ciclo que termina con la 'fiesta de la batería'

Tras el ciclo de flamenco que ha inaugurado este año la programación del Teatro Central, el espacio escénico abre de nuevo sus puertas esta vez para el tradicional ciclo 'Jazz en el Central', que tendrá lugar del 3 y el 7 de diciembre. La programación ... ha sido reúne a figuras de la talla de Andrea Motis, Daahoud Salim o Bobo Stenson.

'Jazz en el Central' se inaugurará este miércoles a las 21:00 horas con el concierto 'Óleo de mujer con sombrero' del prestigioso artista Bobo Stenson Trío, integrado por el pianista sueco junto a Anders Jormin (contrabajo) y Jon Fält (percusión). Con casi dos décadas de trayectoria conjunta y cuatro álbumes publicados: 'Cantando' (2008), 'Indicum' (2012), 'Contra la Indecisión' (2018) y 'Sphere'. La formación destaca por su sonido introspectivo y una interacción musical marcada por la búsqueda, la sutileza y la profundidad expresiva.

El último trabajo, 'Sphere', grabado en Lugano, reúne composiciones propias y piezas inspiradas en autores escandinavos como Alfred Janson, Per Nørgård, Sven-Erik Bäck y Jean Sibelius. El título de la cita, elegido expresamente para el concierto en el teatro Central, es una alusión inequívoca al cantautor cubano Silvio Rodríguez, por el que tanto Stenson como Jormin han profesado una especial predilección a lo largo de su discografía conjunta.

La segunda jornada, ofrecerá una doble propuesta, por un lado, el concierto 'Temblor' del Andrea Motis Trío, nuevo proyecto de la reconocida trompetista y cantante que, en esta ocasión, explora una sonoridad inédita acompañada únicamente por violín, mandolina y percusión. Una formación acústica que, según Motis, «impulsa un diálogo cálido y estimulante con los músicos Zé Luis Nascimento y Christoph Mallinger».

En la misma la velada actuará el Daahoud Salim Quintet, que actúa por primera vez en el Teatro Central para presentar su reciente trabajo 'Live at Dizzy's Club, NY', grabado en el Lincoln Center y galardonado con el Premio Plataforma Jazz España 2025. El pianista y compositor sevillano Daahoud Salim, de amplia versatilidad y reconocimiento internacional, lidera un quinteto con una década de trayectoria y presencia destacada en el panorama europeo.

El viernes el teatro Central acogerá el estreno absoluto de la gran producción 'The Majesty of God. The Sacred Concert — Duke Ellington', interpretada por Valparaíso, la Clasijazz Big Band, el Coro Gospel Clasijazz, el Coro Juvenil y el Coro Infantil Clasijazz, y en la que han participado más de 120 artistas. Considerada una de las obras cumbre de la historia del jazz, 'The Sacred Concert' combina espiritualidad, jazz sinfónico y tradición coral. La dirección musical correrá a cargo de Perico Sambeat, uno de los músicos españoles de mayor prestigio internacional.

La programación continuará el sábado día 6 en la Sala B con el recital 'El arte del diálogo', un dúo entre el saxofonista cubano Ariel Brínguez y el pianista Xavi Torres. El concierto propone una conversación musical íntima, poética y abierta, donde cada nota y cada silencio construyen paisajes sonoros de gran expresividad.

El ciclo concluirá el domingo 7 de diciembre en un concierto matutino a las 11:00 horas con una nueva edición de la fiesta de la batería, el TamTam Drumfest Sevilla 2025, una cita imprescindible para los amantes de la percusión que agotó localidades a las pocas horas de poner las entradas a la venta.

Todas las noches, tras los conciertos, el bar del teatro acogerá 'jam sessions' abiertas al público, dirigidas por el pianista y trompetista neozelandés Trevor Coleman junto a dos referentes del jazz sevillano: el contrabajista Manuel Calleja y el baterista Nacho Megina. El trío ofrecerá un repertorio ecléctico que incluirá composiciones propias y revisiones de melodías del siglo XX, favoreciendo el encuentro y la improvisación con artistas nacionales e internacionales. El día 3 tendrá lugar una jam abierta mientras que los días 4, 5 y 6 la apertura nocturna será a cargo de 'C.C.M. TRÍO'.

Ciclo 'Jazz en el Central'

Dónde: Teatro Central. Avda. José de Gálvez. Isla de la Cartuja.

Cuándo: días 3 al 7 de diciembre

Hora: día 3 al 6 de diciembre a las 21 horas. Día 7 de diciembre: 11 horas.

Precio: de 17 a 30 euros