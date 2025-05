El Interestelar arranca en Sevilla con viaje a las estrellas

El festival Interestelar Sevilla dio el pistoletazo de salida con una primera jornada cargada de energía, compromiso y música que traspasó los escenarios. Desde el atardecer, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo comenzó a llenarse de miles de asistentes dispuestos a vivir una experiencia que, un año más, vuelve a convertir a la capital andaluza en epicentro de la música indie y alternativa.

El arranque no pudo ser más simbólico: María José Llergo abrió los escenarios principales con una actuación profundamente íntima, rebosante de su esencia andaluza y carácter reivindicativo. Con su voz flamenca y su presencia hipnótica, la artista no solo emocionó, sino que también alzó una bandera de Palestina en pleno directo, lanzando un claro mensaje de 'No a la guerra' que fue recibido entre aplausos por un público entregado desde el primer minuto.

El ambiente fue creciendo con cada actuación, y cuando Niña Polaca tomó el relevo, una auténtica oleada humana se dirigió hacia su escenario. Su show fue uno de los más coreados de la noche, con un setlist que alternó emoción y contundencia. La banda también se sumó al mensaje por Palestina, mostrando con un potente mensaje «¿Dónde está la ONU cuando se les necesita?», reafirmando así que la música también puede ser altavoz de conciencia. Aunque el público estaba muy repartido entre los 4 escenarios, las zonas de restauración repleta de food trucks de infinidad de opciones, la zona de marcas e incluso un bus con tatuajes para dejar un recuerdo imborrable en la piel de los asistentes

Ya entrada la noche, La Casa Azul transformó el recinto en una auténtica pista de baile. «Somos La Casa Azul. ¡Estamos muy contentos de estar esta noche en Sevilla!» saludó efusivamente Guille Milkyway antes de desatar una auténtica revolución pop. Temas como 'Nunca nadie pudo volar' o la esperada 'La revolución sexual' hicieron saltar al público sin tregua. El éxtasis final llegó con 'Podría ser peor', que dejó tan alto el listón que ni siquiera habían abandonado aún el escenario cuando los visuales de Mikel Izal comenzaban a brillar en las pantallas del escenario principal.

Con guitarra al hombro, Izal irrumpió con fuerza, dejando claro desde el inicio su ilusión por tocar en Sevilla. «Bienvenidos a este viaje que empieza», dijo, y así arrancó un show dividido en capítulos, cada uno representado por canciones de su nueva etapa en solitario y también por joyas de su etapa con el grupo que le dio nombre. 'Pánico práctico' o 'Jaula' se entrelazaron con temas nuevos como 'El grito', que desató palmas y cánticos en una comunión perfecta con el público.

La emoción se apoderó del CAAC con 'La fe' y 'Pequeña gran revolución', dos de los momentos más sentidos de la noche. Pero si hubo canciones que se cantaron como himnos fueron, sin duda, 'Copacabana', 'La mujer de verde' y 'El paraíso', con un final a capela en el que Mikel dejó que fueran los asistentes quienes llevaran la voz cantante. Un cierre apoteósico, inigualable… aunque la noche aún tenía mucho más por ofrecer. Entre conciertos, el recinto ofrecía experiencias para todos los gustos: zonas de restauración para reponer fuerzas, y hasta stands de maquillaje y tatuajes, que estuvieron repletos durante toda la noche. Porque Interestelar no es solo música: es un festival para vivirlo con los cinco sentidos.

Y esto acaba de comenzar y queda mucha noche por delante. Pero por delante aún quedan muchos momentos de emoción con las actuaciones de Elyella y La La love you, que prometían ser el fin de fiesta a la altura de una primera jornada que ha hecho volar a los asistentes. En primer lugar Eleylla aportó el toque electro que le hacía falta a los escenarios principales y puso a toda la pista a saltar con temas de artistas que encabezan el propio festival. Por último, el punto y final de la noche vino de la mano del grupo La La Love You que su característico ritmo festivos y sus míticos temas como 'El Fin Del Mundo', y el ambiente brindó homenaje a la letra, ya que la pradera del CAAC parecía caerse en los acordes finales de la noche. Sin duda un broche de oro a una jornada inaugural que despierta aún más ganas de la segunda jornada que traerá con ella artistas de la talla de Dani Fernández o Viva Suecia.

