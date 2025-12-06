La elegancia de Il Divo envuelve Fibes con su gira más intima

Suscríbete a
El grupo Il Divo durante su concierto en Sevilla
El grupo Il Divo durante su concierto en Sevilla

La noche caía sobre Sevilla como un susurro, y el auditorio Fibes esperaba en penumbra, casi conteniendo la respiración. Bajo la tenue luz de cientos de falsas velas Il Divo reapareció en la ciudad con su nueva aventura escénica, 'Closer': un proyecto que busca, más ... que un concierto, una experiencia sensorial. Y vaya si lo lograron. Tres días después de su inicio de gira, aún quedaban en el aire los nervios dulces de las primeras veces. A las nueve en punto, el silencio se hizo expectante cuando un trío de cuerdas y un pianista ocuparon sus puestos. En cuanto las luces se apagaron del todo, una ovación cálida atravesó la sala. Pero nada comparado al estruendo que rompió cuando las cuatro siluetas del grupo pisaron el escenario. Sin preámbulos, sin artificios: 'Caruso' se elevó desde una sola voz, luego dos, luego tres, hasta el abrazo final de las cuatro, ese estallido armónico que erizó la piel colectiva y marcó el tono de la noche.

