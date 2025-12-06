La beatlemanía vuelve a Sevilla este puente por partida doble

Como viene siendo ya una tradición desde hace treinta y cinco ediciones, Los Escarabajos vuelven a protagonizar en Sevilla el Homenaje Nacional a The Beatles, un encuentro que se celebra todos los años en torno a estas fechas para conmemorar las muertes de ... John Lennon y de George Harrison. Por tal razón, este próximo lunes 8 de diciembre el cuarteto hispalense organizará un concierto inolvidable en la Sala Long Rock (calle José de la Cámara esquina con Blanco White). Pero no estarán solos en el escenario, ya que los acompañará el músico neoyorquino Jan Owen, aclamado por el mismísimo Paul McCartney.

Este año, además, se cumplen seis décadas de la grabación de los álbumes 'Help!' y 'Rubber Soul', dos discos que forman parte del periodo intermedio de los de Liverpool y que fueron vitales en la evolución posterior de los fab four hacia una madurez musical y creativa que no conoció los límites. También en 1965, cuando salieron publicados estos dos discos imprescindibles, se produjo otro acontecimiento esencial, la visita de The Beatles a España.

El concierto celebra igualmente la ampliación actual de la saga 'Anthology', discográfica y filmográficamente. Y por si no fuera suficiente, este homenaje sevillano en la Sala Long Rock se organiza el 8 de diciembre, coincidiendo justo con el día exacto del 45 aniversario del asesinato de John Lennon.

Además del concierto de Long Rock, este domingo 7 de diciembre el dúo jerezano WonderWall actuará en la Sala Fun Club a partir de las 21 horas dentro de las actividades paralelas que se organizarán en este encuentro. Se pueden comprar las entradas de este concierto en Entradium.

El XXXV Homenaje Nacional a The Beatles presenta como artistas invitados de Los Escarabajos al músico neoyorquino Jan Britten Owen. Ensalzado por Paul McCartney, Briten ha tocado con The Quarrymen -el primer grupo que fundó John Lennon antes de The Beatles-, Joey Molland de Badfinger -banda apadrinada por el cuarteto de Liverpool- o The Fab Faux, así como para Allan Williams y Sid Bernstein, además de engrosar el cartel de The Cavern, tanto en Inglaterra como en Argentina, participando siete temporadas consecutivas en la International Beatleweek de Liverpool más otras diez en la Semana Beatle de Buenos Aires y recorriendo con su particular show catorce países de cuatro continentes.

Desde su concepción en otoño de 1993, Los Escarabajos han cosechado logros que no suelen engrosar la biografía de un artista versionador, ni mucho menos la de un replicante, pues su particular Homenaje a The Beatles discurre al margen de tales definiciones. Abrir la programación de las Fallas, inaugurar una calle dedicada a los Fab Four, impulsar el aprendizaje del inglés en centros docentes, reconsiderar tomas alternativas de composiciones, recuperar la obra inconclusa de John Lennon, tocar junto a figuras del círculo íntimo de The Beatles, culminar un disco en el legendario club The Cavern, hermanar su ciudad natal con la de sus ídolos, cortar un puente en contra de la violencia de género… constituyen sólo unos pocos. Y, por si no bastase, a la historia de la banda hay que añadir las aportaciones de su fundador, Enrique Sánchez, como publicar los libros 'Olé, Beatles!' y 'Beatles en el aire', realizar exposiciones o dar conferencias monográficas. Una vocación beat sentida y ejercida hasta sus últimas consecuencias, que ha recibido el merecido reconocimiento en 2010 de la Universidad de Sevilla en el curso 'The Beatles: Música e Imagen', con un certificado académico que acredita el haber interpretado en directo las 211 canciones de la fonografía oficial del cuarteto.

XXXV Homenaje Anual a The Beatles Dónde: Sala Long Rock.

Dirección: calle José de la Cámara esquina con Blanco White.

Cuándo: 8 de diciembre.

Horario: 18 horas.

Precio: 20,40 euros.

Entradas: Entradium.

Con estas premisas, el grupo ha rebasado las 2.000 intervenciones en todo tipo de eventos, entre los que destaca la Beatleweek de Liverpool, donde ha representado a España durante ocho años consecutivos clausurando el Mathew Street Festival ante 50.000 personas, y posee doce álbumes en su discografía, con recopilatorios y compartidos. En lo primero, cabe mencionar otras experiencias en el extranjero como la Beatles Night francesa y el Fun 'n' Sun Festival portugués; en lo segundo, la banda sonora de la película 'Pobre juventud' con Juan Luis Galiardo y Juan Diego como actores andaluces en el reparto, lanzada en 2018. Otro hito de Los Escarabajos se produjo en plena pandemia, ya que en septiembre del año 2020 tocaron en el Teatro de la Maestranza junto a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla en el espectáculo 'Beatles go baroque'.

Beatles Monumental

No será la única cita de los beatlemaníacos este puente de la Inmaculada, ya que este sábado 6 de diciembre llega Beatles Monumental, una gira tributo que busca recrear la emoción de aquellos conciertos de 1965 y celebrar el legado eterno de los de Liverpool. El nombre no es casual: evoca la plaza Monumental de Barcelona, escenario del último show de The Beatles en España, pero también define la magnitud de este homenaje. La Banda de Late Motiv –conocida por el popular programa de televisión– presenta un concierto inolvidable para celebrar la llegada de The Beatles a España hace seis décadas.

Beatles Monumental actuará este sábado en Sevilla abc

Este grupo All-Star, integrado por músicos de primera fila como Litus Ruiz, Pablo Novoa, Coke Santos, Mac Hernández y Erika López, dará vida a un vibrante repertorio de grandes éxitos de The Beatles. Su propuesta combina fidelidad y pasión: además de reproducir fielmente el listado de canciones que los Beatles tocaron en España, sonarán temas emblemáticos de todas las épocas de la banda, abarcando desde la inocente explosión beat de 'She loves you' hasta himnos eternos como 'Let it be'.

Beatles Monumental Dónde: Sala X.

Dirección: calle José Díaz, 7.

Cuándo: sábado 6 de diciembre.

Horario: 21 horas (apertura de puertas a las 20.30 horas).

Precio: 16 euros por anticipado.

Entradas: Sala X.

El concierto será este sábado en la Sala X, uno de los templos de la música en vivo de la ciudad. El cartel de invitados es de auténtico lujo: la cantautora malagueña Anni B Sweet, el rockero sevillano Álvaro Suite, el mallorquín Luis Albert Segura (L.A.), la folk-rocker Nat Simons, Jaime G. Soriano (líder de Sexy Sadie) o Juan Alberto Martínez (de Niños Mutantes), entre otros, se subirán al escenario para interpretar sus canciones favoritas de The Beatles junto a la banda base. Esta constelación de talentos locales y nacionales asegura colaboraciones irrepetibles y momentos cargados de emoción y complicidad.