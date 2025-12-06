Suscríbete a
concierto

La beatlemanía vuelve a Sevilla este puente por partida doble

Actuarán tanto Beatles Monumental, el sábado, como Los Escarabajos y Jan Owen, músico aclamado por Paul McCartney, el lunes

La aventura andaluza de Lennon y McCartney que transformó a The Beatles

Los Escarabajos actuarán este 8 de diciembre en Sevilla junto a Jan Owen
Andrés González-Barba

Como viene siendo ya una tradición desde hace treinta y cinco ediciones, Los Escarabajos vuelven a protagonizar en Sevilla el Homenaje Nacional a The Beatles, un encuentro que se celebra todos los años en torno a estas fechas para conmemorar las muertes de ... John Lennon y de George Harrison. Por tal razón, este próximo lunes 8 de diciembre el cuarteto hispalense organizará un concierto inolvidable en la Sala Long Rock (calle José de la Cámara esquina con Blanco White). Pero no estarán solos en el escenario, ya que los acompañará el músico neoyorquino Jan Owen, aclamado por el mismísimo Paul McCartney.

